Comment voter et liste de nomination explorée

La liste des nominations pour les People’s Choice Awards 2021 a été publiée et il y a 40 catégories pour lesquelles voter. Les nominations majeures incluent des musiciens comme BTS, Adele, Lil Nas X ainsi que des sensations pop comme Addison Rae, Kylie Jenner, Charli D’Amelio et plus encore.

Cette année, les People’s Choice Awards seront diffusés le 7 décembre, mardi, à 21 h HE / 20 h CT sur E! et NBC. La période de vote pour la cérémonie a commencé et se poursuivra jusqu’au 17 novembre 2021.

Comment voter pour les People’s Choice Awards 2021

Les fans peuvent voter pour environ 40 catégories allant des films et de la télévision à la musique et à la culture pop. Voici comment voter pour vos stars préférées.

Allez sur votepca.com Choisissez une catégorie Sélectionnez une sous-catégorie, c’est-à-dire L’artiste masculin de 2021, L’artiste féminine de 2021, etc. Choisissez entre 0 et 25 votes. (maximum de 25 votes par catégorie sur une journée) Connectez-vous en utilisant Facebook ou Email et votez. Choisissez ‘>’ pour explorer plus de catégories et répétez le processus.

People’s Choice Awards 2021 : nominations majeures

Musique

L’ARTISTE HOMME DE 2021

Mauvais lapin

Canard

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lil Nas X

Luc Peignes

Shawn Mendès

Le weekend

L’ARTISTE FÉMININE DE 2021

Adèle

Billie Eilish

Cardi B

Chat Doja

Halsey

Megan toi étalon

Olivia Rodrigo

Saweetie

LE GROUPE DE 2021

BTS

Jeu froid

Dan + Shay

Imagine Dragons

Frères Jonas

Bordeaux 5

Migos

Vingt et un pilotes

LA CHANSON DE 2021

« Beurre », BTS

« Mauvaises habitudes », Ed Sheeran

‘Facile pour moi’, Adele

‘bon 4 vous’, Olivia Rodrigo

‘MONTERO (Appelle-moi par ton nom)’ Lil Nas X

« Peaches », exploit de Justin Bieber. Daniel César et Giveon

« RESTEZ », Le Kid LAROI & Justin Bieber

« En haut », Cardi B

L’ALBUM DE 2021

Lover Boy certifié, Drake

Culture III, Migos

Plus heureuse que jamais, Billie Eilish

Justice, Justin Bieber

MONTERO, Lil Nas X

Planète Her, Chat Doja

Aigre, Olivia Rodrigo

maudite, Kacey Musgraves

L’ARTISTE COUNTRY DE 2021

Blake Shelton

Carrie Underwood

Dan + Shay

Kacey Musgraves

Marron Kane

Luc Bryan

Luc Peignes

Miranda Lambert

LE NOUVEL ARTISTE DE 2021

24kOr

Bella Poarch

Donner sur

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Tate McRae

Le Kid LAROI

DEMAIN X ENSEMBLE

LA VIDEO MUSICALE DE 2021

« Beurre », BTS

‘Facile pour moi’, Adele

‘bon 4 vous’, Olivia Rodrigo

‘EMPLACEMENT’, KAROL G, Anuel AA, J Balvin

‘MONTERO (Appelle-moi par ton nom)’ Lil Nas X

« Mon univers », Coldplay X BTS

« Peaches », exploit de Justin Bieber. Daniel César et Giveon

« RESTEZ », Le Kid LAROI & Justin Bieber

LA COLLABORATION DE 2021

« Meilleur ami », exploit de Saweetie. Chat Doja

« BÉBÉ DE L’INDUSTRIE », Lil Nas X et Jack Harlow

‘Kiss Me More’, feat Doja Cat. SZA

« Laissez la porte ouverte », Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak)

« Peaches », exploit de Justin Bieber. Daniel César et Giveon

« RESTEZ », Le Kid LAROI & Justin Bieber

‘Way 2 Sexy’, feat Drake. Futur et jeune voyou

« Tu as raison », Doja Cat & The Weeknd

Cliquez ici pour plus d’informations sur toutes les nominations. Regardez les People’s Choice Awards 2021 le 7 décembre à 21 h HE.