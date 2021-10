Comment voter pour les catégories U+IDOL et RET

Asia Artist Awards 2021 a annoncé un certain nombre de catégories 100% votées par les fans. Voici comment vous pouvez voter pour le U+IDOL Live Popularity Award et le AAA RET Popularity Award.

Les catégories votées par les fans pour les Asia Artist Awards 2021 incluent Male Group, Male Solo, Actor, Female Group, Female Solo et Actrice. Le processus de vote a été divisé en quelques sessions. La première session de vote pour le U+IDOL Live Popularity Award se terminera le 5 novembre 2021.

BTS est actuellement en tête dans la catégorie Groupe masculin (BTS Twitter)

Comment voter pour le U+Idol Live Popularity Award

Le vote des Asia Artist Awards 2021 pour la catégorie U + Idol Live Popularity a commencé le 22 octobre et se poursuivra jusqu’au 5 novembre, 23h59 KST / 10h59 HE.

La deuxième session de vote comprendra des catégories telles que Top Group 30, Solo Top 20, Actor Top 20 sur la base des résultats du vote du premier tour.

Comment voter

Allez sur global.idollive.tv/vote/ Connectez-vous en utilisant votre compte de réseau social. Choisissez vos catégories préférées et votez.

Comment voter pour le prix de popularité AAA RET

En plus du U+IDOL Live Popularity Award, les fans peuvent également voter pour que leurs stars préférées remportent le AAA RET Popularity Award.

Période de vote –

1ER VOTE : 2021.10.17, 12h00 KST au 2021.10.19, 23h59 KST (1ère qualification)

2E VOTE : 2021.10.21, 12h00 KST au 2021.10.28, 23h59 KST (2e qualification)

VOTE FINAL : 2021.11.1, 12h00 KST au 2021.11.15, 23h59 KST (finale)

Lors de la première session de vote, les 40 meilleurs groupes de chaque catégorie seront qualifiés (25 groupes dans la catégorie chanteur solo masculin et féminin). Les 30 meilleurs groupes de chaque catégorie seront qualifiés lors de la deuxième session. (* 20 groupes dans la catégorie chanteur solo masculin et féminin) Le vote final déterminera les gagnants du « AAA RET Popularity Award ».

Pour voter, les fans doivent récupérer leurs tickets de vote ici et peuvent voter pour les artistes de leur choix ici.

La programmation actuelle et la date de sortie de AAA 2021 explorées

Asia Artist Awards 2021 a déjà taquiné une programmation de stars. L’événement devrait avoir lieu le 2 décembre.

Programmation confirmée des Asia Artist Awards 2021

Stray Kids Seventeen Les Boyz

Stray Kids Japon officiel YouTubeLee Jung Jae Cha Eun Woo Moon Ga de ASTRO Minhyun Han So Hee Yoo Ah de Lee Seung Gi NU’EST In Aespa Na In Woo

Photo de The Chosunilbo JNS/Imazins via Bambam Wonho Kang Daniel Alexa de .GOT7

Wonho TwitterKwon Eun Bi Woodz Heo Sung Tae Kim Joo RYoung

Enthousiasmé par les Asia Artist Awards 2021? Connectez-vous pour la remise des prix le 2 décembre 2021.

