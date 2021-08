in

Les Fact Music Awards 2021 ont ouvert plusieurs tours de scrutin avant sa grande cérémonie K-pop du 2 octobre. Si vous vous demandez comment voter pour TMA 2021 sur l’application Fan n Star, voici un guide détaillé pour vous.

Les Fact Music Awards 2021 ont également publié leur première liste de programmation. Jusqu’à présent, le groupe de musique nominé aux Grammy BTS, des supergroupes K-pop comme Seventeen, Stray Kids, Ateez, The Boyz et ITZY, entre autres, ont confirmé leur participation à la prestigieuse cérémonie cette année.

Avec une programmation K-pop étoilée apparaissant pour TMA 2021, les fans de K-pop sont déterminés à faire de leurs artistes préférés la première place dans les catégories votées. Deux catégories populaires pour lesquelles les fans de K-pop peuvent voter sont l’artiste le plus voté et le prix de l’artiste et de la popularité Fan N Star Choice.

LIRE LA SUITE : SEOUL INTERNATIONAL DRAMA AWARDS 2021 : LISTE DES NOMINATIONS ET COMMENT VOTER

Photo par The Chosunilbo JNS/Imazins via .

Comment voter pour les Fact Music Awards 2021 sur l’application Fan n Star

Les Fact Music Awards 2021 ont ouvert quelques tours de scrutin pour diverses catégories. Certaines des catégories les plus populaires pour le vote incluent « Fan & Star Choice – Singer », « Fan & Star Choice – Individual » et « Trot Popularity Award ».

Vous vous demandez comment voter ? Suivez ces étapes simples :

Téléchargez l’application Fan n Star. Créez un compte en utilisant Facebook/ Kakao/ Line/ Twitter/ WeChat ou Google ID. Connectez-vous en utilisant le même identifiant Pour voter pour n’importe quelle catégorie, les fans doivent collecter l’étoile jaune et l’étoile arc-en-ciel. Pour collecter des étoiles, cliquez sur votre profil après vous être connecté. Cliquez sur Daily Stars dans le menu de l’application Fan n Star. Obtenez des étoiles en accomplissant des missions quotidiennes. Votez en utilisant les étoiles collectées.

Cliquez ici pour plus d’informations concernant le vote.

LIRE LA SUITE: BTS BILLBOARD ARTICLE: L’ARMÉE S’ATTEND À UNE ALLÉGATION DE MANIPULATION DE CARTE Photo de Han Myung-Gu/WireImage

La programmation des Fact Music Awards

Les Fact Music Awards 2021 ont déjà taquiné une cérémonie de rêve en présentant le meilleur du meilleur de la K-pop dans la programmation. Voici un aperçu de tous les artistes qui ont confirmé avoir assisté à la cérémonie de remise des prix tant convoitée le 2 octobre 2021.

BTS SEVENTEEN ITZY Super Junior Oh My Girl Brave Girls Hwang Chi Yeol Stray Kids Ateez The Boyz

Cette année, TMA 2021 organisera une cérémonie en ligne. Plus tôt, le comité d’organisation a déclaré: “Nous utiliserons une technologie et des méthodes de diffusion de pointe afin que les fans de K-pop en Corée et à l’étranger puissent pleinement profiter d’un” The Fact Music Awards 2021 “qui transcende l’espace hors ligne.”

Dans d’autres news, la tracklist de Donda présente : Tous les artistes du nouvel album de Kanye West