Comment votre assurance maladie vous aidera si vous suivez un traitement dans un hôpital hors réseau

Image représentative

Les gens achètent des polices d’assurance maladie pour mediclaim sans numéraire. Et avant de l’acheter, ils vérifient également la liste des hôpitaux du réseau pour s’assurer que l’un d’entre eux se trouve à proximité. Cependant, il y a des moments où l’on doit se faire soigner dans un hôpital hors réseau. La police d’assurance maladie aide-t-elle dans une telle situation, et comment ?

La réponse est oui, la police d’assurance maladie aide mais pas complètement si vous suivez un traitement dans un hôpital hors réseau. De plus, l’expérience n’est pas aussi fluide que dans un hôpital en réseau.

On pense que plus la liste des hôpitaux du réseau de la compagnie d’assurance maladie est longue, plus il serait facile de trouver un hôpital près de chez vous pour effectuer une mediclaim sans numéraire.

Les caisses maladie embarquent un certain nombre d’hôpitaux, des cliniques sur leur réseau. Ces installations médicales en réseau fournissent des services aux assurés à un prix inférieur. En retour, ces hôpitaux et cliniques reçoivent un afflux régulier de patients qui sont les assurés des compagnies d’assurance.

Cependant, lorsqu’une personne est admise dans un hôpital hors réseau, elle doit payer l’intégralité du coût du traitement. Ils peuvent soumettre tous les documents liés au traitement à l’assureur pour demander le remboursement. Si les réclamations sont jugées authentiques par la compagnie d’assurance, les remboursements sont fournis au preneur d’assurance dans les 10 à 12 jours.

LIRE AUSSI | Faut-il souscrire plusieurs polices d’assurance vie ?

Selon Aatur Thakkar, co-fondateur et directeur d’Alliance Insurance Brokers, si un patient est soigné dans un hôpital hors réseau, il lui est difficile de bénéficier de tous les avantages de sa police d’assurance maladie.

Documents requis

« Le preneur d’assurance peut déposer une demande de remboursement après la totalité du traitement médical et après avoir pris en charge les frais médicaux de sa poche. Cependant, il est nécessaire de soumettre tous les documents justificatifs originaux tels que les rapports médicaux, les factures médicales, etc. », a déclaré Thakkar à FE Online.

« Après vérification de tous les documents et selon la police souscrite, le montant total est remboursé au preneur d’assurance conformément au TAT de règlement des sinistres de l’assureur. De plus, le service Cashless fourni dans l’hôpital du réseau ne sera pas disponible », a-t-il ajouté.

L’assurance maladie couvre également le traitement dans les hôpitaux hors réseau. Mais pour faire la réclamation, Ramchandra Pandit, responsable de l’activité d’assurance chez Navi General Insurance, a déclaré: “Le preneur d’assurance doit soumettre son formulaire de réclamation avec les dossiers médicaux, les factures pertinentes et le document KYC.”

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.