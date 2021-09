Comment votre statut d’emploi affecte-t-il votre éligibilité au prêt personnel?

Comme le risque pour les prêteurs dans ces prêts non garantis est plus élevé, ils fondent l’éligibilité du prêt sur la capacité de remboursement de l’emprunteur.

Un prêt personnel est l’un des types de crédit non garanti les plus populaires et les plus faciles que l’on puisse opter pour tout type de besoin personnel. Les prêts personnels peuvent être envisagés pour tout type de crise financière, comme une urgence médicale, un achat important ou pour faire face à de petites dépenses.

Les experts disent que la popularité de ces prêts est due à leur disponibilité facile. Pour un emprunteur, c’est un choix approprié pour obtenir des fonds sans trop de tracas. Cela dit, il existe de nombreux cas où les prêts sont rejetés. Si quelqu’un continue d’être rejeté pour un prêt, il doit y avoir quelque chose qu’il fait mal. En tant qu’emprunteur, il vous suffit de bien jouer vos cartes et de comprendre les principales causes de votre échec à recevoir des prêts des prêteurs.

Gaurav Jalan, PDG et fondateur de mPokket, déclare : « Étant donné que les prêts personnels sont principalement des prêts non garantis, les prêteurs recherchent souvent une source de revenus régulière et stable pour assurer un remboursement rapide du prêt. Il ajoute en outre : « Comme le risque pour les prêteurs dans ces prêts non garantis est plus élevé, ils fondent l’éligibilité du prêt sur la capacité de remboursement de l’emprunteur. »

L’admissibilité au prêt dépend souvent du revenu des emprunteurs, de leur situation professionnelle, de leurs antécédents professionnels et du profil de leur employeur. Même si en tant qu’emprunteur, vous avez un bon score CIBIL, de nombreux prêteurs prendront souvent en compte votre salaire, votre statut d’emploi et votre expérience de travail. Sur cette base, ils déterminent si un emprunteur a la capacité financière de rembourser le prêt à temps. Sachez que, malgré une bonne cote de crédit, votre employeur demeure un élément clé pour déterminer votre admissibilité à un prêt personnel.

Jalan déclare : « La sécurité d’emploi, ainsi que le revenu de l’emprunteur, sont de la plus haute importance pour tous les prêteurs. C’est pourquoi les prêteurs séparent souvent les employeurs en fonction de divers facteurs de démarcation. » Il ajoute en outre: «En partant de là, ils décident de la stabilité d’emploi des employés, comme le nombre d’années qu’ils sont en affaires, le nombre d’employés, etc.»

Par exemple, si un emprunteur vient de rejoindre une entreprise, il peut avoir des difficultés à obtenir l’approbation d’un prêt personnel. De même, si un emprunteur travaille avec une start-up, il a un risque relativement élevé de perdre son emploi en raison de l’échec de la start-up. Les PME ont également un taux de désabonnement élevé, car ces emprunteurs courent également un risque accru de perdre leur emploi à tout moment. Les experts de l’industrie disent que c’est pourquoi la plupart des prêteurs préfèrent les candidats qui ont un emploi stable avec des années d’expérience lors de l’approbation d’un prêt personnel.

« Une garantie d’emploi dans une entreprise à valeur nette élevée, soutenue par une bonne expérience professionnelle des emprunteurs, conduira à l’approbation rapide de leurs demandes de prêt personnel par les prêteurs. Cependant, la majorité de la population ne travaille pas dans de telles organisations et travaillerait soit dans des petites entreprises, des PME ou même des start-up. Pour ces emprunteurs, bien qu’ils n’obtiennent peut-être pas l’approbation des prêteurs traditionnels tels que les banques, ils peuvent toujours envisager d’emprunter auprès des NBFC », explique Jalan.

Toutes les NBFC ont des critères d’éligibilité différents pour les prêts personnels, qui sont facilement accessibles via leurs sites Web.

