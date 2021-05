Comment vous assurer avec une assurance temporaire au milieu de la peur croissante de Covid-19

Si vous avez des personnes à charge financières et des obligations à payer, l’achat d’un plan à terme devient essentiel, surtout si l’on considère des périodes sans précédent comme celles-ci.

Dans ce que nous pensons être la “ deuxième vague ” de COVID-19, l’Inde a continué à signaler plus de 4 cas positifs de lakh corona et plus de 3500 décès jusqu’à récemment – assez regrettable mais important à noter. Le taux de mortalité global du pays, qui était autrefois inférieur à 1 pour cent, a considérablement augmenté au cours des dernières semaines.

Ce qui est plus déchirant, c’est le fait que la hausse du taux de mortalité n’est pas seulement due au virus mortel grave, mais aussi à la charge de travail massive, qui a complètement submergé le système de santé indien. Et compte tenu du rythme actuel auquel les cas augmentent en Inde, la situation pourrait mettre du temps à se remettre sous contrôle.

Assurance temporaire – Besoin de l’heure

La situation préoccupante actuelle a une fois de plus généré une vague d’anxiété et de panique dans tout le pays et a remis l’accent sur le besoin urgent d’un plan financier solide. Un plan qui peut protéger les dépendants financiers d’un individu contre les menaces non seulement pour sa vie, mais aussi pour ses moyens de subsistance. Et le premier et avant tout élément de la planification financière globale est un produit d’assurance-vie de protection pure – un plan temporaire.

Si vous avez des personnes à charge financières et des obligations à payer, l’achat d’un plan à terme devient essentiel, surtout si l’on considère des périodes sans précédent comme celles-ci. La manière dont l’assurance temporaire protège les membres de votre famille en cas de décès soudain est la raison fondamentale de l’immense popularité du produit. Dans le cadre d’un plan d’assurance temporaire, vous payez un très petit montant de prime pour une période prédéfinie – disons 30 à 50 ans – contre un montant de couverture important appelé somme assurée. Si le preneur d’assurance décède pendant la durée du contrat, les personnes à charge financières reçoivent la totalité du montant de la couverture à titre de paiement qui peut être utilisé pour prendre en charge les dépenses quotidiennes liées au mode de vie et les dépenses ponctuelles importantes telles que l’éducation de l’enfant, le mariage et la planification de la retraite du conjoint.

L’importance d’avoir un plan à terme qui couvre également les décès dus au COVID-19 ne peut pas être ignorée, en particulier pendant les périodes difficiles comme celles-ci, lorsque le virus mortel infecte tout le monde de la même manière. Au début de la pandémie de COVID-19, il a été signalé que la maladie affecte en grande partie les personnes âgées ou celles souffrant de comorbidités. Cependant, au cours des dernières semaines, il a été observé que le COVID-19 affectait tous les groupes d’âge et s’est avéré mortel à tous les âges, indépendamment de la comorbidité.

En fait, les chiffres montrent que la deuxième vague en cours de la pandémie de COVID-19 frappe la main-d’œuvre indienne plus que jamais. Au cours des 2 derniers mois, des personnes plus jeunes – âgées de 20 à 45 ans – sont gravement touchées par le virus et sont hospitalisées avec des symptômes sévères. Cela rend d’autant plus important pour la jeune génération et en particulier pour les seuls soutiens de famille de s’assurer qu’ils ont des plans à terme avec un montant de couverture adéquat pour protéger l’avenir financier de leurs proches.

Comparez et achetez en ligne à des prix abordables

Pour minimiser les contacts, maintenir les normes de distanciation sociale et contenir la propagation du coronavirus mortel, les gens sont passés à l’achat en ligne de presque tout ces jours-ci. De même, les clients peuvent souscrire une assurance temporaire en ligne et, en fait, les plans d’assurance temporaire disponibles en ligne sont souvent moins chers que les plans hors ligne. Vous pouvez également facilement acheter un plan à terme grâce à un processus télémédical où un médecin se connecte avec vous par téléphone en vous posant plusieurs fois des questions liées à la santé au lieu de tests médicaux physiques. Tout ce que vous avez à faire est de fournir une copie électronique de votre KYC et de vos documents de revenu à l’assureur et d’effectuer le paiement en ligne. Une fois que vous effectuez le paiement et que le processus télémédical / médical est terminé, la proposition est soumise à un processus de vérification / souscription à la fin de l’assureur, puis si tout semble conforme, la police est émise.

Plus important encore, les primes payées contre les régimes d’assurance temporaire sont bien inférieures à celles de tout autre type d’assurance pour l’étendue donnée de la couverture / somme assurée. Pour une personne âgée de 30 ans, un plan garanti de Rs 1 crore avec une couverture allant jusqu’à 70 ans coûterait Rs 800 – Rs 1,000 par mois. En fait, les primes de votre plan à terme dépendent uniquement de votre âge, de votre sexe, de vos habitudes de tabagisme, de votre état de santé en dehors des paramètres de base tels que la somme assurée, la politique / les conditions de paiement que vous avez choisies.

Conclusion

Personne ne peut jamais prédire l’avenir. Pour un avenir imprévisible, une police d’assurance-vie temporaire est la meilleure protection que vous puissiez offrir à vos proches contre tout risque financier futur que la pandémie de coronavirus et d’autres événements malheureux pourraient entraîner sans préavis.

(Par Sajja Praveen Chowdary, assurance-vie temporaire, Policybazaar.com)

