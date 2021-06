Comment vous assurer d’obtenir 3 600 $ en nouveaux chèques de relance qui pourraient vous être dus – .

Voici la bonne nouvelle concernant le nouveau chèque de relance que des millions d’Américains devraient commencer à recevoir dans moins d’un mois, le 15 juillet, qui fait partie d’une nouvelle vague de paiements qui comprendra finalement six nouveaux chèques de relance entre juillet et le fin de cette année – un chaque mois jusqu’en décembre.

Les paiements font tous partie de la prestation fédérale élargie de crédit d’impôt pour enfants que le président Biden a promulguée en mars, dans le cadre de la législation de relance de 1,9 billion de dollars. Et voici l’une des choses les plus importantes à savoir au sujet de cette prestation : si vous êtes admissible, c’est-à-dire si vous avez des enfants admissibles, et si vous avez produit votre déclaration de revenus fédérale avant la date limite du 17 mai cette année, vous ne faire quoi que ce soit pour commencer à recevoir le premier des six nouveaux chèques. Votre paiement arrivera automatiquement, l’IRS s’appuyant sur les informations dont il dispose déjà pour vous – soit votre adresse, pour un chèque papier qui arrive par la poste, ou vos coordonnées bancaires pour un dépôt direct électronique.

Au total, on estime que quelque 39 millions de familles sont éligibles à ces nouveaux paiements, ce qui représente 88 % des enfants aux États-Unis. L’une des principales exigences est que les couples mariés gagnent 150 000 $ au total ou moins, ou que les individus gagnent 75 000 $ ou moins. Ils recevront 250 $ pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans de juillet à décembre pour un total de 1 500 $ (6 mois x 250 $). Pour chaque enfant de moins de 6 ans, ils recevront 300 $ (ou 1 800 $ au total). Quant au reste du crédit d’impôt pour enfants auquel ils ont droit, cela viendra l’année prochaine sous forme de crédit lorsque les impôts de la famille seront déposés.

Pour les familles à faible revenu qui ne produisent normalement pas de déclarations de revenus, l’IRS a annoncé cette semaine qu’il a mis en place un outil d’inscription en ligne pour les non-déclarants afin que ces familles éligibles puissent s’inscrire aux paiements mensuels du crédit d’impôt pour enfants. Développé en partenariat avec Intuit et fourni par l’intermédiaire de la Free File Alliance, l’agence fiscale déclare que « cet outil fournit un moyen gratuit et facile aux personnes éligibles qui ne gagnent pas assez de revenus d’avoir une obligation de déclaration de revenus pour les informations de base nécessaires – nom, adresse et numéros de sécurité sociale – pour calculer et émettre leurs paiements de crédit d’impôt anticipé pour enfants.

Avant que tout le monde ne reçoive les nouveaux paiements mensuels, l’IRS envoie deux vagues de lettres. La première lettre indique simplement au destinataire qu’il est éligible pour commencer à recevoir les paiements, tandis que la seconde sera plus personnalisée, informant le destinataire du montant d’argent auquel il peut s’attendre. Et en ce qui concerne le moment où chacun des six paiements viendra, cela se produira le 15 de chaque mois entre juillet et décembre, sauf pour le mois d’août – la date de paiement sera le 13 de ce mois.

