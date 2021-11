Comment vous assurer que vous êtes inscrit pour le dernier paiement de relance de 2021

Dans moins d’un mois, le dernier versement du crédit d’impôt pour enfants de 2021 arrive. Une autre tranche de 15 milliards de dollars sera versée à environ 36 millions de familles, clôturant l’une des réponses les plus extraordinaires du gouvernement fédéral aux dommages financiers de la pandémie de coronavirus. Mais cette fois-ci, tous les chèques ne seront pas créés égaux. Certaines personnes reçoivent un chèque démesuré en décembre, pour rattraper leur retard sur l’argent qui leur est dû. D’autres personnes se désinscrivent complètement de cette série de six chèques. Il est important de noter que le portail de l’impôt sur les enfants de l’IRS est la clé de voûte de tout cela.

Un bref récapitulatif

L’argent liquide est affiché au-dessus d’un chèque de relance. Source de l’image : pixelrobot/Adobe

Pas plus tard que ce mois-ci, certaines personnes n’avaient pas encore commencé à recevoir les chèques du crédit d’impôt pour enfants. Qui, rappelez-vous, découle de la loi de relance de 1,9 billion de dollars plus tôt cette année. Et ils ont promis quelques centaines de dollars supplémentaires par mois pour les ménages avec enfants éligibles. Alors, qu’est-ce que le site spécial de l’IRS a à voir avec ce processus ?

Tout d’abord, un peu de contexte. 2021, à la fin, aura apporté six de ces chèques. Un par mois, à partir du 15 juillet et jusqu’au 15 décembre. Il est possible que ces paiements mensuels se poursuivent également pendant un an. C’est parce que, vendredi, les démocrates à la Chambre des États-Unis ont finalement adopté la loi Build Back Better de 1,75 billion de dollars du président Biden. Ce projet de loi est maintenant renvoyé au Sénat – et, pour le moment, une prolongation d’un an de l’expansion du crédit d’impôt pour enfants est incluse.

Il n’y a aucune garantie, cependant, que la prolongation survivra aux querelles qui sont sur le point de se produire au Sénat. Deux démocrates, en particulier (Kirsten Sinema de l’Arizona et Joe Manchin de la Virginie-Occidentale) se sont résolument opposés à de nombreux aspects des plans de dépenses importantes de Biden.

Maintenant, revenons au portail IRS et pourquoi c’est important.

Détails du portail de l’impôt sur les enfants de l’IRS

Une capture d’écran du portail de mise à jour du crédit d’impôt pour enfants de l’IRS. Source de l’image : IRS.gov

Nous avons noté ci-dessus que certaines personnes se sont inscrites tardivement pour commencer l’émission de leur crédit d’impôt pour enfants. Si c’est votre cas, vous pouvez utiliser ce portail pour vérifier et vous assurer que vous êtes bien parti pour le mois prochain.

La plupart des gens recevront le montant régulier du crédit d’impôt pour enfants de quelques centaines de dollars le 15 décembre. S’il s’agit de votre premier ou deuxième chèque de relance, cependant, l’IRS vous enverra un montant beaucoup plus important. C’est pour vous assurer d’obtenir le même montant (encore une fois, en un ou deux chèques) qu’il a fallu six chèques à tout le monde pour obtenir.

Sous « Comment ça marche » sur le portail IRS, comme vous pouvez le voir ci-dessus, vous pouvez facilement vérifier que vous êtes inscrit pour les paiements. Certaines personnes, quant à elles, voudront peut-être également s’assurer qu’elles sont exclues des paiements mensuels. La date limite pour le faire est le 29 novembre à 23 h 59 HE, et vous pouvez utiliser le portail de l’impôt sur les enfants de l’IRS pour le faire.

Plus de chèques en 2021

Pour rappel : Après décembre, il n’y aura aucun versement supplémentaire de crédit d’impôt pour enfants en 2021.

L’IRS dit qu’il envoie une lettre, probablement au début de 2022, que les familles devront utiliser lorsqu’elles rempliront leurs formulaires fiscaux fédéraux l’année prochaine. Cette lettre contiendra tous les détails de leurs vérifications de crédit d’impôt pour enfants de cette année. Et les destinataires utiliseront ces informations pour préparer avec précision leurs déclarations de revenus.

Les familles devront également demander la seconde moitié du montant du crédit d’impôt pour enfants de cette année dans leur déclaration de revenus l’année prochaine. C’est distinct de toute extension du crédit pour 2022 qui pourrait être approuvée.