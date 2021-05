Comment vous positionner pour le recul actuel – et pour les futurs aussi

Ce fut une semaine folle pour les actions… et ce n’est que mardi.

Le niveau de panique des investisseurs en croissance a atteint un point auquel je n’ai pas assisté depuis le marché baissier induit par la pandémie au début de l’année dernière – le marché baissier qui arrive le plus rapidement de l’histoire. La vente a peut-être eu du sens à l’époque…

Mais acheter la trempette a fait encore plus.

J’avais un grand spectacle prévu pour aujourd’hui pour MoneyLine. J’allais mettre en évidence deux actions qui me semblaient être des opportunités d’achat intéressantes en ce moment, mais j’ai tout effacé pour parler de l’action actuelle sur le marché.

Lorsque les abonnés, les clients privés, les collègues et les amis se posent tous les mêmes questions, il est impératif d’y répondre. Et il n’y a pas de meilleur moyen que de vous parler en personne.

Donc, sur le nouvel épisode d’aujourd’hui de MoneyLine, nous allons nous concentrer sur la façon dont les investisseurs devraient se positionner au milieu du recul actuel. Nous parlerons de la différence entre cette faiblesse et du passé et de la manière dont les futurs retraits peuvent être nets et rapides.

C’est bon pour certains… mais c’est difficile pour la plupart de les supporter.

N’oubliez pas que l’achat est facile. Et c’est aussi assez facile à vendre. Mais résister à toutes les hausses, baisses et courbes du marché est une histoire complètement différente.

Le podcast d’aujourd’hui met en évidence le monde à l’envers dans lequel nous vivons et comment les actions se négocient de manière irrationnelle à court terme. Il suffit de regarder le graphique ci-dessous, qui montre le rendement sur cinq mois (jusqu’au 15 mars) de quatre détaillants physiques et Amazon (NASDAQ:AMZN).

Amazon est de loin le moins performant. Auriez-vous jamais deviné que Macy’s (NYSE:M) battrait le géant du commerce électronique de plus de 100 fois pendant cette période? Moi non plus.

Mais nous ne vivons pas dans le passé. Regardez vers l’avenir et pensez à laquelle de ces cinq entreprises vous voudriez acheter et détenir aujourd’hui. Je connais déjà votre réponse – Amazon, le pire artiste.

Le monde à l’envers a créé tant d’opportunités de type Amazon. Et je nomme quelques actions qui se préparent pour de grands rallyes à court et à long terme dans le podcast.

Ne manquez pas ce spectacle. Que vous soyez craintif ou avide… vous devez regarder maintenant.

