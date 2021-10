Comment vous pourriez jouer pour gagner à l’ère NFT avec le projet crypto The Three Kingdoms

Les jeux NFT ont eu leur juste part d’histoire. Les jeux NFT de la première génération offrent des expériences de jeu inactives axées sur les objets de collection numériques. L’idée était révolutionnaire à l’époque, mais elle manquait d’engagement à long terme des joueurs, et le public n’a pas tardé à abandonner le gameplay.

Les jeux NFT de deuxième génération ont introduit le concept bien connu de jeu pour gagner que GameFi adopte souvent, mais il offre des moyens limités de gagner des NFT. C’est le désir de pousser GameFi plus loin qui a fait naître l’idée de sa troisième génération, celle que Les Trois Royaumes tentent d’adopter.

Le #Game passe toujours en premier avec #GameFi !⚔️ 👀Regardez le teaser du jeu ci-dessous pour avoir un aperçu du royaume $TTK !#PlayToEarn est juste au coin de la rue Prenez une longueur d’avance et préparez votre $CHI en vous joignant à notre enchère ! 🔍 Détails : https://t.co/9dLH2jgjF7 pic.twitter.com/rG68LCrAtQ – Les Trois Royaumes – TTK (@PlayTTK) 11 octobre 2021

Comment vous pouvez jouer pour gagner

Le paysage GameFi manque d’une plate-forme play-2-earn sur le thème oriental, où les utilisateurs peuvent s’immerger dans un monde fascinant, bien développé et axé sur l’histoire. The Three Kingdoms souhaite résoudre ce problème en donnant vie à la riche histoire de la dynastie des trois royaumes, en offrant aux utilisateurs une plate-forme qui leur permet non seulement de participer activement au jeu, mais également de voyager avec un scénario passionnant.

Prendre le marché #NFT et #GameFi by STORM ! Notre prévente en jeu #NFT Auction est entrée dans son compte à rebours ! Entrez en premier pour commencer à #Gagner d’abord ! 📚 Détails : https://t.co/9dLH2jgjF7

Placez votre offre : 0xD14875Becc68B17cc2F8A10Ab919d69193B30A2B

💰 Offre minimale : 0,2 $ BNB pic.twitter.com/SuByOPM3M5 – Les Trois Royaumes – TTK (@PlayTTK) 11 octobre 2021

Three Kingdoms est un jeu NFT de troisième génération hautement stratégique basé sur les personnages historiques de la période des Trois Royaumes dans la Chine ancienne. Les personnages historiques permettent aux utilisateurs d’avoir un gameplay engageant tout en obtenant des récompenses pour leurs réalisations.

Comme mentionné précédemment, l’introduction de jeux NFT de deuxième génération offre aux utilisateurs un moyen de gagner des NFT, mais a souvent des moyens limités de les gagner. The Three Kingdoms propose plusieurs méthodes jamais vues auparavant sur le marché GameFi pour gagner des jetons.

Les utilisateurs peuvent collecter des personnages NFT, terminer des quêtes et rejoindre des parties de siège pour gagner des NFT. The Three Kingdoms sera le premier jeu à intégrer l’idée de combattre et de assiéger des villes avec des jalonnements, offrant une bouffée d’air frais au paysage GameFi.

Collecte des TVN

The Three Kingdoms est un jeu mobile gratuit à jouer qui utilise une infrastructure technologique blockchain pour récompenser les joueurs. La stratégie est au centre de tout ici, avec des joueurs qui collectent et organisent des personnages de l’ère des Trois Royaumes en Chine.

Les Trois Royaumes prévoient d’intégrer quelque chose de similaire au gacha, en utilisant uniquement la puissance des jetons non fongibles (NFT). Les joueurs peuvent recruter des personnages uniques et puissants, constituer leur armée pour occuper des villes et gagner des batailles.

Les Trois Royaumes organisent de temps en temps une tombola NFT, qui permettra aux joueurs de tirer une carte au hasard. Semblable à Gacha, il existe des cartes communes, des cartes rares, des cartes légendaires, etc. Chaque carte coûte 0,5 BNB et les joueurs peuvent tirer plusieurs cartes à la fois s’ils le souhaitent.

⚡️Récompenses boostées⚡️ Rendre $TTK augmentera les #PRIX🎁 et ajustera les #PRIX💰pour AMÉLIORER nos #RÉCOMPENSES d’enchères ! Préparez-vous à #PlayToEarn avec des héros plus forts, de meilleures statistiques, un plus grand utilitaire pour GAGNER plus de $CHI 🚀 ENCHÈRE MAINTENANT ! Tous les détails⬇️https://t.co/9dLH2iYIgx – Les Trois Royaumes – TTK (@PlayTTK) 7 octobre 2021

Les personnages ont 6 attributs qui seront choisis et attribués au hasard : Puissance d’attaque, Puissance de défense, Énergie, Chance, Leadership et Intelligence. La combinaison de ces attributs contribue à déterminer si une carte est commune ou rare. Alors, recrutez à votre guise et formez la meilleure équipe de héros à vos côtés tout au long de vos combats.

NFT Quest est une fonctionnalité du jeu Les Trois Royaumes où les joueurs envoient l’un de leurs personnages pour recruter d’autres héros. Chaque héros trouvé est un autre NFT de qualité variable, ce qui pourrait aider à renforcer votre ensemble.

La tokenomique des Trois Royaumes

La crypto-monnaie native du projet est $TTK, que les joueurs peuvent utiliser pour acheter de nouveaux personnages, mettre à niveau leur équipe et investir dans des terrains. Les utilisateurs peuvent sauter en ligne pour combattre l’ordinateur et conquérir des villes ou s’affronter dans des batailles en ligne avec d’autres joueurs, risquant leurs propres villes en cours de route.

Bien qu’il existe différentes manières de recruter des héros au sein de l’écosystème, telles que le rendement en cultivant la devise $ TTK ou en fournissant des actifs au pool de liquidités, il existe deux manières principales de les recruter via The Three Kingdoms.

Les Tokens sont distribués dans différents secteurs pour améliorer l’écosystème. Chaque secteur a une période d’acquisition différente et le pourcentage détermine le budget alloué.

Annonce : jusqu’à 20 fois la marge sur FTX.

S’inscrire

Obtenez un avantage sur le marché des crypto-actifs

Accédez à plus d’informations et de contexte cryptographiques dans chaque article en tant que membre payant de CryptoSlate Edge.

Analyse en chaîne

Instantanés de prix

Plus de contexte

Inscrivez-vous maintenant pour 19 $/mois Découvrez tous les avantages

Aimez ce que vous voyez? Abonnez-vous pour les mises à jour.