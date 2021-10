Comment vous pouvez faire équipe avec les plus grands créateurs de richesse du monde

Rolls-Royce. Ferrari. Lamborghini. Bentley.

Source : Wikimedia Commons

Elles font partie des voitures les plus convoitées, les plus chères et les plus exclusives au monde. Certains des symboles de « statut » les plus emblématiques jamais créés.

Arrêtez-vous dans un magasin ou un restaurant très fréquenté dans l’une de ces voitures, et des dizaines de personnes arrêteront ce qu’elles font et regarderont fixement.

Mais pour Daniel Macdonald, ils font aussi immédiatement penser à une question simple et puissante…

« Que fait la personne qui conduit cette voiture dans la vie ? »

Certaines des voitures que je viens de mentionner se vendent bien plus d’un million de dollars – d’occasion. Ainsi, Macdonald ne peut s’empêcher de se demander comment leurs propriétaires ont fait assez d’argent pour en acheter un.

Macdonald crée le populaire « Que faites-vous pour gagner votre vie ? » vidéos. Avec une audience de près de 12 millions de personnes en 2021, Macdonald – mieux connu sous le nom de Daniel Mac – gagne probablement bien plus d’un million de dollars par an, uniquement grâce aux revenus publicitaires, de son énorme public.

Ses vidéos les plus populaires, qui sont présentées sur les plateformes de médias sociaux TikTok, Instagram et YouTube, durent moins de 30 secondes. Ces vidéos consistent généralement en Macdonald qui court jusqu’à une voiture exotique et chère et demande au conducteur : « Qu’est-ce que vous faites dans la vie ? »

J’adore regarder les vidéos de Macdonald. C’est comme un plaisir coupable pour moi, où je vais m’asseoir pendant 10 minutes et regarder quelques douzaines de ces courtes interviews. Ils offrent une grande valeur de divertissement. Pour être honnête, quand je vois quelqu’un conduire une voiture chère, je me demande la même chose.

Mais pour tous ceux qui cherchent à acquérir de la richesse ou à en construire davantage, ces vidéos simples contiennent l’une des leçons d’investissement les plus puissantes de la planète.

La grande majorité des personnes qui répondent à la question de Macdonald y répondent par des choses comme « je possède une société immobilière » ou « je possède une société de soins de santé » ou « je possède une société de logiciels ».

C’est toujours fascinant de comprendre comment les gens ont créé de la richesse pour eux-mêmes. Il existe, bien sûr, un nombre infini de façons de générer d’énormes sommes d’argent – ​​mais presque toutes les personnes interviewées par Macdonald ont quelque chose en commun…

Ils possèdent, ont lancé ou investi dans des sociétés privées.

Ne me croyez pas sur parole.

Allez voir quelques vidéos de Daniel.

Macdonald fait littéralement le tour du monde en demandant aux conducteurs de voitures chères comment ils ont gagné leur argent… et presque tous disent quelque chose sur une entreprise privée dans laquelle ils sont impliqués.

Si vous y réfléchissez, générer d’importantes sommes de richesse à partir d’entreprises privées est tout à fait logique. Les entreprises privées ont souvent des équipes plus légères et moins surveillées, et elles permettent aux propriétaires/investisseurs de l’entreprise d’être plus proches des bénéfices.

Et ce n’est pas tout. Les premiers fondateurs et investisseurs de sociétés privées possèdent des capitaux propres dont la valeur augmente de façon exponentielle au fil du temps. Au fur et à mesure que la valeur d’une entreprise augmente, les premiers détenteurs d’actions connaissent une augmentation spectaculaire de leur richesse personnelle.

Maintenant, vous vous dites peut-être : « Mais je ne suis pas un entrepreneur et je ne sais pas comment démarrer une entreprise qui grandit pour gagner des milliards de dollars ! Comment pourrai-je jamais détenir des actions dans une entreprise qui vaudra finalement des millions ? »

La réponse courte à cela est la suivante : soyez un investisseur précoce dans des entreprises qui ont un potentiel de croissance énorme.

Maintenant que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a modifié les règles d’investissement pour les investisseurs non accrédités, à peu près tout le monde peut désormais participer à des sociétés privées en démarrage.

Des entreprises comme SpaceX et Instacart ont déjà levé des capitaux auprès d’investisseurs non accrédités et sont désormais considérées comme des « décacornes ». (Une licorne est une entreprise privée évaluée à plus de 1 milliard de dollars. Decacorn = 10 milliards de dollars et plus.)

Les capitaux propres de ces premiers investisseurs valent maintenant beaucoup plus que lorsqu’ils ont investi pour la première fois (par exemple, de nombreux multiples de plus).

Si vous avez raté ces deux sociétés, ou les plus de 800 autres sociétés privées qui sont désormais des licornes, ne vous inquiétez pas…

Notre monde est actuellement en pleine mutation, et les entreprises du futur à la croissance la plus rapide sont toujours privées et encore à leurs tout débuts, à moins d’un milliard de dollars.

Pour les investisseurs qui cherchent à obtenir des rendements qui changent leur vie – à transformer réellement leur patrimoine – il n’y a pas de meilleur endroit sur lequel se concentrer en ce moment que les investissements privés.

Alors, restez à l’écoute ici à Recueil de capital-risque. Je couvrirai quelques-uns des meilleurs endroits pour rechercher des investissements privés environ deux fois par semaine dans ces pages… vous ne voudrez pas le manquer.