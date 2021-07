Comment vous pouvez obtenir jusqu’à 40 000 $ en paiements de relance dès maintenant • .

La pétition Change.org visant à recueillir 3 millions de signatures pour garantir des paiements de relance de 2 000 $ de l’IRS aux Américains pendant la durée de la pandémie de coronavirus continue de se rapprocher de son objectif. Le décompte s’élève désormais à plus de 2,6 millions de signatures, au moment d’écrire ces lignes. La preuve, comme s’il en avait vraiment besoin, qu’il existe une énorme base de soutien derrière le gouvernement fédéral poursuivant son extraordinaire don d’argent aux Américains à la suite de la crise sanitaire.

Mais cela indique également une incapacité à comprendre à quel point la loi de relance de 1,9 billion de dollars de mars était vraiment vaste. Sans parler d’autres efforts de relance adjacents qui ont coïncidé avec cela, comme au niveau de l’État dans des endroits comme la Californie.

Meilleure offre du jour Comment ces prises intelligentes Alexa incroyablement populaires sont-elles en vente pour seulement 3,75 $ chacune ?! Prix ​​catalogue : 24,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (40 %) Acheter maintenantCode coupon : LJFPY4K4 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Paiements de relance de l’IRS

La chose que beaucoup ne semblent pas saisir pleinement, même à ce stade avancé du jeu, est à quel point le gouvernement fédéral a versé aux gens au cours des 18 derniers mois, depuis le début de la pandémie. Et cette année, l’argent a commencé à affluer encore plus du robinet fédéral. De sorte qu’il n’est pas inconcevable que certaines personnes puissent se retrouver avec des paiements de relance et d’autres avantages connexes de la part du gouvernement qui, pris ensemble, s’élèvent à l’équivalent d’un salaire annuel pas trop minable.

En additionnant les chèques de relance, par exemple, plus la prestation fédérale élargie de crédit d’impôt pour enfants et d’autres cadeaux de relance, CBS News a calculé ce qui suit. Pour avoir une idée de l’ampleur du cadeau dont nous parlons ici, selon le réseau d’information, une famille de travailleurs à faible revenu – avec deux enfants, tous deux âgés de moins de 6 ans – pourrait se retrouver avec jusqu’à 40 000 $ . C’est grâce à un mélange de chèques et de paiements de relance de l’IRS, ainsi que des crédits d’impôt et plus encore, du gouvernement fédéral.

Tout additionner

Voici à quelle vitesse vous pouvez voir que tous les avantages commencent à s’accumuler :

Une famille admissible de quatre personnes avec deux enfants de moins de 17 ans, par exemple, aurait dû recevoir un total de 11 400 $ en paiements directs. C’est via les trois contrôles de relance, selon le calcul de CBS, plus des paiements supplémentaires pour les enfants. La loi de relance de Biden prévoyait également des avantages pour couvrir les dépenses associées à la prise en charge des personnes à charge. Ainsi que les crédits d’impôt pour enfants que nous avons mentionnés plus haut.

Autres avantages de relance

En parlant de ces crédits d’impôt pour enfants, ils donneront aux parents 3 600 $ pour chaque enfant de moins de six ans. Et 3 000 $ pour chaque enfant âgé de six à 17 ans. Cet argent, soit dit en passant, arrive par chèque une fois par mois jusqu’au 15 décembre.

Pendant ce temps, le crédit d’impôt sur le revenu gagné a également été augmenté cette année. Les contribuables célibataires sans enfant peuvent toucher 1 502 $ en 2021, contre environ 500 $ auparavant. Parallèlement, les familles à revenu faible ou modéré comptant trois enfants ou plus recevront plus de 6 700 $ par ménage.

Un autre crédit d’impôt qui rapporte plus d’argent aux familles est le crédit d’impôt pour la garde d’enfants et de personnes à charge. Parmi les avantages ici, les familles peuvent réclamer jusqu’à 50 % des frais de garde d’enfants admissibles. Supposons, par exemple, que vos frais de garderie s’élèvent à 16 000 $ par an. Avec ce crédit d’impôt, vous pouvez demander 8 000 $ en crédit d’impôt lorsque vous produisez votre déclaration de revenus fédérale.

Comme vous pouvez le voir, le gouvernement fédéral fait en ce moment bien plus que de simples paiements de relance de l’IRS. Il existe également une prestation d’assistance Internet de 50 $/mois pour les ménages à faible revenu, disponible via le programme de prestations d’urgence à large bande. Par CBS, l’American Rescue Plan a également prolongé une augmentation temporaire de 15 % des prestations de bons d’alimentation jusqu’au 30 septembre. Cela ajoute environ 27 $ de prestations supplémentaires par personne chaque mois.

Meilleure offre du jour L’appareil photo fou qui permet à votre smartphone de voir n’importe où coûte moins de 29 $ – le prix le plus bas d’Amazon ! Prix ​​catalogue : 36,99 $ Prix : 28,85 $ Vous économisez : 8,14 $ (22%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission