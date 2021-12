Comment vous pouvez passer une nuit dans la vraie maison seul à la maison

Les propriétaires de cette maison de Chicago réalisent leurs rêves.

Cette saison des vacances, les fans de Home Alone peuvent profiter d’une véritable soirée pyjama dans la résidence McAllister, qui sera bientôt disponible pour les réservations via Airbnb pour une nuit le 12 décembre. Quatre personnes peuvent séjourner au Winnetka, dans l’Illinois. chez vous et dîner dans la cuisine même où les pizzas étaient dégustées et le lait renversé il y a 30 ans dans le film bien-aimé mettant en vedette Macaulay Culkin.

De plus, vous pouvez profiter d’une soirée de jeux et de malbouffe des années 90 aux côtés du frère de Kevin McAllister, Buzz (Devin ratray) pour le prix raisonnable de 25$. Pour couronner le tout, le groupe profitera de la soirée de veille ultime pour le film Home Sweet Home Alone, qui est en streaming sur Disney +.

« Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi comme étant particulièrement accommodant », dit Buzz, « mais j’ai grandi et je serais heureux de partager ma maison familiale – ma pizza, même – avec vous en cette période des fêtes. Essayez simplement de ne pas laisser ma tarentule, Axl, lâche cette fois. »

Buzz offre même aux quatre chanceux un kit LEGO Ideas Home Alone pour se souvenir de leur séjour à la résidence McAllister.