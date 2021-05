Comment vous pouvez utiliser la «loi de fer» du marché boursier pour gagner beaucoup d’argent

Salut. Louis Navellier ici encore.

Dans l’e-mail que je vous ai envoyé hier, je vous ai dit que je vous en dirais plus sur le fonctionnement de mon système d’actions propriétaire et écrasant le marché et sur les huit attributs dont disposent les plus grands gagnants mondiaux.

Ce système a aidé mon Stocks révolutionnaires les lecteurs gagnent 1 125% dans le fabricant de boissons à croissance rapide Hansen Natural… 457% dans la société énergétique à croissance rapide Holly Corp… 430% de gains dans le fabricant de puces informatiques à croissance rapide NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)… 211% dans un fabricant de dispositifs médicaux à croissance rapide IntriCon Corporation (NASDAQ:IIN)… 477% dans la société de stockage informatique à croissance rapide EMC Corp… et la liste est longue.

Entrer dans de grands gagnants de la croissance des actions comme ceux-ci a aidé mes lecteurs à doubler et tripler les rendements du marché au cours des 20 dernières années.

Et tout cela grâce à la mise en œuvre de la «loi d’airain» du marché boursier. N’oubliez pas que la loi d’airain du marché boursier dit que si une entreprise augmente massivement ses ventes et ses bénéfices, le cours de ses actions le fera également. Donc, trouver ces Stocks révolutionnaires est une entreprise extrêmement rentable.

Comme je l’ai mentionné récemment, lorsque vous achetez une action, vous achetez une participation partielle dans une entreprise réelle.

Vous possédez une partie des équipements, des stocks, des brevets, des biens immobiliers et des marques de cette entreprise. Vous devenez financièrement exposé à la fois aux avantages et aux inconvénients de l’entreprise.

Les principaux moteurs des cours d’une action sont les bénéfices (ou leur anticipation). Plus une entreprise augmente ses bénéfices, plus ses actions vontudront.

Les tendances du cours des actions peuvent diverger des tendances des bénéfices pendant un certain temps, mais sur le long terme, si une entreprise se développe – et augmente le montant d’argent qu’elle prend – vous pouvez vous attendre à ce que le cours de son action augmente.

Et c’est pourquoi, si vous recherchez des actions à fort potentiel de hausse, vous devez vous concentrer sur les sociétés dont les revenus et les bénéfices croissent énormément.

C’est pourquoi mes programmes informatiques recherchent constamment sur le marché des entreprises affichant une croissance et une qualité exceptionnelles.

Voici les huit facteurs fondamentaux que nous étudions lors de la sélection des actions:

Révisions positives des bénéfices. J’aime voir les actions dont les estimations de bénéfices ont été augmentées par les analystes de Wall Street. Cela nous oriente généralement vers une action qui est sur le point de dépasser les attentes en matière de bénéfices.

Surprises de gains positifs. Parlant de battre les bénéfices, je cherche également à voir si une action a été en mesure de battre ses estimations de bénéfices dans le passé, et de combien. Il s’agit d’un chiffre important à surveiller, car il me parle souvent d’une action à laquelle Wall Street ne prête pas beaucoup d’attention ou ne «reçoit» pas encore.

Augmentation des ventes. J’aime aussi voir une entreprise capable d’augmenter constamment ses ventes au fil du temps. Pourquoi? Parce que c’est un chiffre difficile à simuler. J’ai une formation en comptabilité et je me suis toujours assuré de m’éloigner des entreprises qui utilisent des pratiques comptables douteuses. La croissance des ventes est un indicateur solide.

Augmentation des marges d’exploitation. Cela me dit simplement si les revenus augmentent plus rapidement que les ventes. Une entreprise capable d’élargir ses marges d’exploitation est généralement une entreprise qui a une position dominante – voire un monopole – dans son industrie. Cette entreprise peut augmenter les prix sans voir une baisse des ventes. Et c’est un endroit agréable.

Libre circulation des capitaux. Cela me dit combien d’argent une entreprise a laissé après avoir payé les coûts de son entreprise. Un flux de trésorerie solide est important car il permet à une entreprise d’investir plus de ressources dans la croissance de son entreprise.

Croissance des bénéfices. C’est le cœur de toute bonne analyse financière. Tant qu’une entreprise est en mesure d’augmenter ses bénéfices de manière constante, ses actions se porteront bien à long terme.

Momentum positif des bénéfices. Il ne suffit pas de voir les bénéfices d’une entreprise croître – je veux aussi la voir croître rapidement.

Rendement des capitaux propres (ROE). C’est l’étalon-or. Le ROE me dit avec quelle efficacité une entreprise gère ses ressources. Je ne peux pas interviewer tous les cadres supérieurs d’une entreprise, alors j’aime penser au ROE comme un bulletin pour la direction.

En raison de la façon dont je surveille de près ces fondamentaux, j’attends avec impatience chaque saison de résultats à Wall Street. Les saisons de revenus couvrent la fin du trimestre précédent, généralement en janvier, avril, juillet et octobre.

Ce sont les quatre périodes les plus charnières de l’année où les entreprises publient leurs résultats trimestriels. Mon Stocks révolutionnaires les entreprises affichent généralement des chiffres impressionnants et voient par la suite une augmentation de la valeur des actions. En ce moment, mon Stocks révolutionnaires se caractérisent par une croissance annuelle moyenne prévue des ventes de 176,4% et une croissance annuelle moyenne des bénéfices prévue de 758,2%. En comparaison, la croissance moyenne des ventes du S&P 500 est de 10,1% et la croissance moyenne de ses bénéfices est de 50,3%.

Vous m’entendrez souvent mentionner les «bénéfices» et les «fondamentaux», alors portez une attention particulière à ces chiffres – ils sont le secret de notre succès.

Comme je l’ai mentionné récemment, mon système analyse près de 5 000 actions chaque jour, les classe en fonction des qualités individuelles énumérées ci-dessus et combine les mesures individuelles pour créer une note composite globale pour n’importe quel stock.

N’oubliez pas que les actions avec les notes les plus élevées obtiennent un «A» et les pires actions reçoivent un «F». Le simple fait de suivre ces conseils pourrait faire de vous un investisseur beaucoup plus riche. C’est vraiment aussi simple que ABC!

Vous pouvez voir comment vos propres actions évoluent en cliquant sur mon Niveleuse de portefeuille. Entrez simplement le symbole boursier, cliquez sur Soumettre et mon Portfolio Grader vous donnera une note. Il vous donnera également une «note totale du portefeuille», ainsi que le suivi des actions que vous regardez le plus, et plus encore.

Vous constaterez que certains des meilleurs investissements de croissance sont les petites capitalisations. Après tout, chaque entreprise doit commencer quelque part – et les plus de haute qualité continueront à devenir les suivantes. Google (NASDAQ:GOOGL, NASDAQ:GOOG), Netflix (NASDAQ:NFLX) ou alors Microsoft (NASDAQ:MSFT). C’est pourquoi Stocks révolutionnaires se concentre sur ces nouveaux venus. Cliquez ici pour en savoir plus sur la façon dont mon système trouve des actions sous le radar pour des rendements supérieurs.

J’espère que vous trouverez nos recherches intéressantes et très rentables! Je vous recontacterai bientôt, alors restez à l’écoute!

