Comment West Ham et Leicester pourraient faire face au chagrin de la Ligue des champions même en terminant parmi les quatre premiers alors que Chelsea et Arsenal regardent la gloire européenne

Les clubs anglais ont de nouveau excellé en Europe cette saison et il est très possible que nous ayons deux finales exclusivement en Premier League plus tard ce mois-ci.

Chelsea a rejoint Manchester City dans le match phare de la Ligue des champions et maintenant Arsenal et Manchester United cherchent à se qualifier pour la finale de la Ligue Europa.

. OU CONCÉDANTS

La course pour la Ligue des champions est lancée

Bien que ce soit une autre année exceptionnelle pour les équipes de Premier League, cela apporte des maux de tête et un chagrin potentiel lorsqu’il s’agit de se qualifier pour l’Europe la saison prochaine.

Leicester et West Ham se sont battus dur ce trimestre pour se classer parmi les quatre premiers, mais même cela pourrait ne pas suffire pour les voir jouer au sommet du football européen la saison prochaine.

Top quatre permutations

Manchester City a l’air cloué pour la gloire de la Premier League cette saison, il en sera de même pour la Ligue des champions de la saison prochaine, tandis que Manchester United, à la deuxième place, lui va aussi bien.

À quoi ressemble le tableau de la Premier League avec quatre matchs restants

En supposant que ces deux soient déjà confirmés, cela devient plus compliqué pour les deux dernières places.

UNE maximum de cinq Les équipes de Premier League peuvent participer à la Ligue des champions de la saison prochaine.

Après 34 matchs de haut niveau cette saison, Leicester est troisième avec 63 points, Chelsea quatrième avec 61 et West Ham cinquième avec 58.

Voici ce qui pourrait arriver…

.

Chelsea affrontera Man City en finale de la Ligue des champions cette saison Chelsea

Les Blues de Thomas Tuchel se qualifieront pour la Ligue des champions la saison prochaine s’ils battent Man City le 29 mai ou terminent n’importe où dans le top quatre.

Si Man City remportait la Ligue des champions, l’Angleterre ne recevrait pas de place de qualification supplémentaire, ce qui signifie que seuls les quatre premiers gagneront Arsenal s’ils gagnent la Ligue Europa.

Arsenal

Bien que la campagne ait été pour le moins décevante pour les Gunners, ils peuvent toujours la sauver.

Les hommes de Mikel Arteta sont actuellement neuvièmes du tableau, mais gagner la Ligue Europa les ramènerait en Ligue des champions la saison prochaine.

Ils auront d’abord besoin d’une grosse performance pour renverser leur demi-finale contre Villarreal après avoir perdu le match aller 2-1.

.

West Ham de David Moyes pourrait manquer la Ligue des champions même s’il termine quatrième West Ham

Maintenant, les choses se compliquent.

Si Chelsea et Arsenal revendiquaient tous deux la gloire en Europe et que West Ham devançait leurs rivaux pour terminer quatrième de la ligue, les Hammers manqueraient la Ligue des champions la saison prochaine.

Cependant, l’équipe de David Moyes pourrait encore terminer troisième et cela garantirait le football européen d’élite.

Leicester

Les Foxes ont connu une autre campagne brillante, mais cela pourrait se terminer par un chagrin.

Brendan Rodgers et ses collègues manqueraient la Ligue des champions s’ils terminaient quatrième derrière West Ham et que Chelsea et Arsenal remportaient leur finale européenne.

Actuellement troisième du tableau, il y a des matchs contre Man United, Chelsea et Tottenham à venir, bien qu’il y ait aussi la finale de la FA Cup – le 15 mai contre Chelsea – à attendre.