Comment William et Kate se sont inspirés « intimement » de Harry et Meghan | Royale | Nouvelles

Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, faisaient partie de la délégation royale au sommet sur le climat COP26 à Glasgow plus tôt cette semaine. Avec les causes du changement climatique et de l’environnement qui tiennent à cœur aux Cambridge, leurs réseaux sociaux ont été occupés ces derniers jours. Plusieurs publications des Cambridge à Glasgow ont été partagées sur Instagram, montrant le couple alors qu’ils discutaient avec des délégués et des personnalités environnementales.

De nombreuses photos publiées sur le compte Instagram officiel de Cambridge cette semaine ont fait la promotion de l’initiative de remise du prix Earthshot de William.

Les prix Earthshot, qui ont eu lieu pour la première fois plus tôt cet automne, voient des personnes recevoir des subventions d’un million de livres sterling de la Royal Foundation pour aider à lutter contre le changement climatique.

Parmi les nombreux clichés publiés par les Cambridge cette semaine, une photo particulièrement poignante a établi des comparaisons avec deux autres personnalités royales célèbres.

La photo en question a été prise lorsque Kate et William ont tourné le dos à la caméra alors qu’ils rencontraient les finalistes du prix Earthshot.

La légende du duc et de la duchesse disait: « Fantastique de rencontrer enfin les finalistes @EarthshotPrize en personne à @COP26UK.

« Cette semaine à la COP, nous présenterons leurs incroyables innovations pour réparer notre planète.

« Les finalistes du #EarthshotPrize rencontreront également des membres de l’Alliance mondiale du prix, certaines des plus grandes entreprises du monde, des philanthropes et à but non lucratif – qui apporteront un soutien sans précédent aux finalistes du prix pour les aider à faire évoluer leurs solutions. #COP26 ».

Les fans royaux ont peut-être fait des comparaisons avec la photo de Cambridge et une autre publiée sur le compte Instagram Sussex Royal désormais inutilisé du prince Harry et Meghan Markle l’année dernière.

« La crudité de l’image donne au spectateur un aperçu intime des Cambridges et je pense qu’ils renforcent leur marque et leur visibilité. Ce n’est qu’une progression qui engagera les fans du monde entier.

« Nous avons vu des scènes dans les coulisses de popstars sortant de la scène et d’acteurs qui s’inclinent, etc.

« Ce sont toujours des moments francs qui ont un attrait durable et apportent une touche humaine à l’image, ce que Meghan et Harry ont fait à de nombreuses reprises.

« Cette image crée un récit très fort et je pense que nous pouvons nous attendre à ce que beaucoup plus de ces types d’images soient publiées à l’avenir. »

Les Cambridge sont notoirement privés de leur relation, choisissant de ne pas se tenir la main en public ou de discuter de leur vie personnelle avec le public.

Mais il y a eu des signes ces dernières semaines que Kate et William sont maintenant plus disposés à montrer leur affection en public.

Le compte Instagram officiel de Cambridge a partagé quelques clichés des coulisses de la remise du prix Earthshot en octobre, ce qui est peut-être évident que les Cambridge mettent maintenant davantage leur relation sous les projecteurs.

Avec toutes les photos publiées en noir et blanc, un cliché montrait Kate et William souriant ensemble alors qu’ils traversaient un rideau.

Et un autre clin d’œil doux a vu Kate placer un bras protecteur autour de William alors qu’ils se souriaient tout en parlant aux participants.