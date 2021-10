Comment Williams “a rendu la voiture plus rapide sans l’améliorer réellement” · .

Le redressement de Williams a été, à tous points de vue, remarquable. L’équipe autrefois dominante s’est classée dernière pendant deux années consécutives. Il a marqué un seul point en 2019, après la pénalisation post-course de deux voitures pour des infractions techniques mineures au Grand Prix d’Allemagne, et rien en 2020.

Comme les temps ont changé. Au cours des cinq dernières courses, Williams a marqué quatre fois, y compris la deuxième place lors de la course délavée de la Belgique.

En route pour le Grand Prix de Turquie, l’équipe fondée par Frank Williams en 1977 et vendue à Dorilton Capital, un bureau d’investissement unifamilial basé à New York, en août 2020, occupe la huitième place du classement avec 23 points. C’est plus de trois fois le décompte de l’Alfa Romeo neuvième et loin devant Haas sans point. Les chances de réviser l’une ou l’autre (ou les deux) Williams dans les sept courses restantes sont minces.

Certes, trois de ces quatre courses ont été affectées par la pluie et il ne fait aucun doute que le podium de Spa était un résultat unique dans des circonstances uniques. Mais dans l’ensemble, l’équipe est plus performante qu’à n’importe quel moment au cours des quatre dernières années. Les membres de l’équipe ont à nouveau des ressorts dans leurs démarches, tandis que les pilotes George Russell et Nicolas Latifi, qui ont tous deux rejoint l’équipe dans sa spirale descendante, sourient largement lors des séances médiatiques.

Le tour d’étoile en qualifications livré deuxième pour Russell à SpaWilliams a maintenant l’éclat d’une fière équipe de Formule 1, une qui n’a pas besoin d’éviter les questions délicates des médias après chaque course. L’équipe est en plein essor et tout le monde le sait, comme en témoigne le placement d’Alexander Albon par Red Bull dans l’équipe pour 2022. Il y a un an, Williams était la dernière équipe avec laquelle Red Bull placerait un pilote émergent.

“Le moral est bon, tout le monde est heureux et on le ressent un peu à propos de l’endroit”, a déclaré Dave Robson, responsable de la performance des véhicules de l’équipe à Sotchi, “ce qui est la clé pour obtenir une série de résultats et ne pas être un éclair dans le la poêle – [it] engendre plus de moral.

Une grande partie du mérite du redressement est due au PDG Jost Capito, qui a été recruté par le groupe Volkswagen, où il a dirigé l’équipe victorieuse du championnat du monde des rallyes de VW avant de diriger la division “R” des voitures de route performantes de la marque. Son CV est imprégné de sport automobile, qu’il s’agisse de deux roues, de rallye ou de F1.

Depuis son entrée en fonction, il a ajouté le rôle de chef d’équipe à ses activités de direction, a recruté François-Xavier Demaision comme directeur technique et a inculqué une approche « opportuniste », qui encourage les membres de l’équipe à prendre des risques calculés. « Si nous faisons comme tout le monde, nous serons derrière eux jusqu’à ce que notre package soit amélioré », m’expliquait-il en mai à Monaco.

Demaison et Capito dirigent la nouvelle hiérarchie de Williams. Il a développé ce sujet à Sotchi. “Si vous avez la neuvième voiture la plus rapide, vous pouvez essayer les choses différemment et ne pas toujours être en retrait et essayer de conserver ce que vous avez”, a-t-il déclaré. “Essayez quelque chose de différent que d’autres n’essayeraient peut-être pas parce qu’ils sont à l’avant et pour eux ce serait risqué. À quelques reprises, nous avons pris des risques, avec un choix de pneus en fonction de la météo et ça a marché.

C’est ainsi qu’est arrivé le résultat des qualifications en première ligne de Spa, qui s’est à son tour converti en podium pour Russell dimanche. Une culture sans reproche est essentielle à une telle politique, Robson louant Capito pour son approche.

“Jost soutient ces décisions.” il a dit. « Ce n’est pas que la direction précédente ne l’était pas, mais Jost est proactif en nous rappelant que nous sommes libres de prendre ce genre de décisions et qu’il n’y aura pas de retours directs. Jost a sans aucun doute un rôle à jouer dans la mise en place de cette scène et nous permet de faire du bon travail. »

Hormis la nomination de ‘FX’ et la restructuration au plus haut niveau, peu de choses ont changé structurellement bien que les communications internes et interdépartementales aient été renforcées. « Cela montre que l’équipe travaille mieux en tant qu’équipe globale sur la communication. Je suis surpris de voir à quel point cela peut rendre la voiture plus rapide sans réellement améliorer la voiture », a déclaré Capito.

Cela dit, les installations de Grove ont été considérablement améliorées et il y en a d’autres à venir. Notamment dans le département composites qui avait été délaissé par la direction précédente en raison des cordons serrés imposés par les circonstances.

“Beaucoup de nouvelles machines sont arrivées à la fin de l’année dernière, donc le parc de machines est absolument à jour”, a déclaré Capito à . en réponse à une question sur les postes de dépenses en capital “gros billets”. «De plus, des imprimantes 3D ont été installées l’année dernière, elles ne sont donc pas sous la matrice de plafond budgétaire. De ce point de vue, nous sommes dans une bien meilleure position que l’année dernière.

« Les composites sont l’un des domaines que nous devons améliorer, c’est un domaine qui est vraiment évident », a déclaré Capito. “Mais il y a d’autres domaines qui sont aussi importants que le domaine composite qui doivent être modernisés”,

Interview : Comment une chance de « rêve » de diriger Williams a suspendu les plans de retraite de CapitoÉtant donné qu’un peu plus d’un an s’est écoulé depuis le rachat de l’équipe à court de liquidités par Dorilton, comment un redressement si rapide a-t-il été possible malgré les compétences incontestables de gestion de Capito ? La clé réside dans une discussion que j’ai eue avec l’ancien PDG Mike O’Driscoll lors du week-end du Grand Prix du Mexique 2019, lorsqu’il a expliqué que, afin d’assurer l’avenir de l’équipe, un plan d’investissement continu était maintenu même si un financement immédiat n’était pas disponible.

Ainsi, a-t-il expliqué, Williams était préparé pour un gros salaire lorsqu’il est arrivé, que ce soit via un sponsor méga-buck ou un rachat, que ce soit par un fabricant (Porsche aurait flairé il y a quelque temps) ou profondément empoché investisseurs. Ainsi, lorsque Dorilton a conclu l’affaire, il s’agissait simplement de joindre les points et de signer des bons de commande pour que les programmes de mise à niveau initiaux soient opérationnels dans un délai minimal.

Si Capito peut s’attribuer le mérite de la dernière série de résultats – et il le devrait – la direction sortante, dirigée par Claire Williams et O’Driscoll, le peut également pour l’état de préparation de l’entreprise au moment de la vente. Ce sont eux qui ont remis une entreprise pleinement opérationnelle, une entreprise qui manquait simplement des ressources financières nécessaires pour redonner au nom Williams son ancienne gloire le plus tôt possible.

