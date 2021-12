Comment Yellowjackets a réuni le meilleur nouveau casting à la télévision

Trouver un casting pour présenter une émission sur une équipe de football de lycée qui devient cannibale après un terrible accident d’avion allait toujours être un défi. Imaginez maintenant que vous cherchez deux moulages, l’un pour décrire la chronologie de 1996 et l’autre pour présenter les survivants d’aujourd’hui.

D’une manière ou d’une autre, Yellowjackets a pu empiler les deux ensembles, mais le processus n’a pas été sans turbulences. (Trop tôt?)

« C’était vraiment comme si la production nous pesait dessus », co-créateur Bart Nickerson mentionné. « Et c’était ‘Oh mon dieu, nous avons tellement de rôles à remplir et nous ne trouvons pas les bonnes personnes’, mais tout s’enchaîne d’une manière ou d’une autre après des heures et des heures et des heures. »

Nickerson et sa compagne d’écriture et sa femme Ashley Lyle ont été fortement impliqués dans les séances de casting, que Lyle a décrites comme « émotionnellement dévastatrices ».

« Oh mec, c’est juste une journée difficile », a-t-elle ajouté. « J’ai tellement d’empathie pour chaque personne qui est entrée dans la pièce. »

Alors qu’ils recrutaient deux personnes pour jouer un seul personnage, la cohérence physique n’était pas la priorité absolue de l’équipe créative.

« Au début, nous avons dit qu’il s’agissait d’un très gros défi et je pense que nous devons vraiment nous concentrer sur l’essence du personnage par opposition aux spécificités de son physique », a expliqué Lyle, « et d’une manière étrange, en faisant cela, nous se sont retrouvés avec des acteurs qui, miraculeusement, pouvaient tous se ressembler. »

Nickerson a ajouté: « Nous ne pouvons pas croire le casting que nous avons. »