Comment Yngwie Malmsteen évite-t-il de « rechaper sur le même terrain » avec sa musique ? il répond

Dans une nouvelle interview avec le WSOU 89,5 FM station de radio, légendaire guitariste suédois Yngwie Malmsteen On lui a demandé s’il avait déjà l’impression de “rechaper le même terrain” avec son écriture de chansons, et si oui, comment il empêche cela de se produire. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Non, je ne le fais pas. Il y a des artistes qui veulent presque être à la mode d’une certaine manière. Un grand artiste que j’aime en fait, David Bowie, qui était incroyable, il essayait d’aller dans différentes directions et ainsi de suite, et c’est bien. Mais alors vous avez d’autres personnes comme AC DC et ZZ TOP et Eric Clapton – vous l’appelez – que [have] fait la même chose pour toujours, ce qu’ils font, et ils le font mieux que quiconque.

“La façon dont je me vois est quelqu’un qui joue de la musique de l’âme, en gros. Je n’essaie pas de jouer quelque chose. Je n’essaie pas d’écrire quelque chose, je n’essaie pas d’être quelque chose que je ne suis pas.

“Ce que vous entendez sur ce nouvel album est exactement ce que je suis, c’est ce que je fais”, a-t-il déclaré, faisant référence à son prochain LP, “Parabelle”. “Je n’essaie pas de suivre quelque chose; je n’essaie pas de l’orienter d’une manière ou d’une autre. Non, je ne le fais pas. C’est de l’art. C’est comme être un peintre ou un auteur. Vous vous enfermez dans une pièce et quelque chose sort de vous — complètement indépendant de l’extérieur.

“Je n’écoute rien. Je ne suis rien. La seule chose que je fais quand je fais de la musique est essentiellement de m’assurer que ce n’est pas dilué. Je ne veux pas diluer ou distraire l’art qui vient de l’intérieur, essentiellement . Je suis très artistique et très spirituel, presque, dans ce sens, parce que ça vient de moi, ça vient de l’intérieur, mais peut-être d’ailleurs d’abord. Je ne sais pas. Je sais juste que je n’essaie pas de être quelque chose que je ne suis pas ; je fais juste ce que je fais. Et ça n’a rien à voir avec, ‘Oh, tu as écouté ce qu’ils ont fait à la radio ?’ Non, je ne le fais pas. Je m’en moque. Je ne vis qu’une fois, et je vais faire la musique que je veux dire, et ne pas suivre quelque chose, et je n’essaie pas d’être quelque chose que je ne suis pas Alors, non, et je ne pense jamais en ces termes.

“Par exemple, si vous me demandiez d’écrire une chanson country et western, je pourrais le faire tout de suite,” Yngwie ajoutée. “Combien de temps veux-tu que ça dure ? Deux minutes et demie ? Trois minutes ? Veux-tu deux refrains ou un refrain ? Quel bridge tu veux ? Je pourrais t’écrire une chanson de death metal, je pourrais t’écrire une chanson de reggae — Je peux écrire n’importe quel morceau de musique que tu veux. Ma connaissance de la musique est aussi complète. Je peux écrire n’importe quoi dans n’importe quel style. Je peux jouer n’importe quel type de solo de guitare, je peux jouer de la slide — tout ce que tu veux. Je peux le faire . J’ai une palette de connaissances extrêmement large en matière de musique. Mais la musique que je sors, la musique que je fais avec mon nom dessus vient de mon âme. Et je le pense vraiment. Et surtout celle-ci, parce que c’est si pur. Il n’y a aucune distraction à ce sujet, il n’y a pas de compromis – il n’y a rien. C’est juste ce que je crée. Et les gens peuvent l’aimer, les gens peuvent le détester ; c’est secondaire pour moi. La chose la plus importante est que cela soit réel. C’est la vraie chose, et c’est la seule chose que je veux. Je ne veux rien d’autre. “

“Parabelle”, sortira le 23 juillet via Enregistrements de théories musicales/Groupe d’étiquettes de mascotte. Seules quatre des chansons du LP comportent des voix. Le titre de l’album est latin, se traduisant par “Préparez-vous à la guerre”.

Après avoir travaillé avec certains des meilleurs chanteurs durs des quatre dernières décennies, Yngwie gère désormais lui-même une grande partie de la voix principale dans son propre groupe, soutenu par une gamme qui comprend le claviériste Nick Marin, bassiste/chanteur Ralph Ciavolino et batteur Brian Wilson.

Plus tôt cette semaine, Yngwie a annoncé une tournée américaine d’un mois à l’automne 2021. Le soutien sur le trek viendra d’anciens MARILYN MANSON et courant ROB ZOMBIE guitariste Jean 5.



