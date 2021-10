Comment YouTube a créé plusieurs sources de revenus pour l’économie des créateurs

Avec plus d’options de monétisation à portée de main, les créateurs explorent de nouvelles voies pour augmenter leurs revenus.

Ce qui était au départ une pure forme de divertissement est maintenant une profession pleinement fonctionnelle grâce à la montée en puissance de la profession sous l’économie des concerts. L’« économie créatrice », comme on l’appelle, semble avoir connu une recrudescence constante à l’échelle mondiale et en Inde. En gardant la croissance à l’esprit, YouTube prétend créer plus d’options de monétisation pour les créateurs en plus du système régulier de partage des revenus basé sur la publicité. « Il est très important pour nous de comprendre les différents types de créateurs et leurs motivations. La renommée, l’objectif commercial et le sens du but sont les trois principaux facteurs de motivation des créateurs qui sont sur YouTube. Comme nous avons l’ensemble de créateurs le plus diversifié, il est important pour nous d’être les créateurs d’abord », a déclaré à BrandWagon Online Satya Raghavan, directeur des partenariats de contenu YouTube, Inde.

Le service de streaming vidéo a commencé principalement comme une plate-forme axée sur la publicité, mais il dispose désormais d’au moins huit sources de revenus sur la plate-forme, a déclaré Raghavan. Selon la plate-forme, elle a connu une augmentation de plus de 60% d’une année sur l’autre du nombre de chaînes qui génèrent plus de Rs un lakh de revenus, en juin 2021. Outre l’augmentation des revenus, bon nombre de ces créateurs ont connu une augmentation dans la base d’abonnés. Selon la plate-forme, plus de 140 chaînes ont franchi 10 millions d’abonnés en Inde, tandis que plus de 4 000 chaînes ont plus d’un million d’abonnés, en juin 2021.

Avec plus d’options de monétisation à portée de main, les créateurs explorent de nouvelles voies pour augmenter leurs revenus. Par exemple, avec l’annulation des concerts sur le terrain en raison de la pandémie, le comédien stand-up Azeem Banatwalla a utilisé des options telles que les abonnements, Super Chat et Super Stickers pour générer des revenus. Selon YouTube, il a vu ses revenus d’abonnement augmenter de 11 fois. La créatrice de contenu financier Rachana Ranade, qui a commencé à adhérer en 2020, gagne désormais la plupart des revenus grâce à la nouvelle fonctionnalité.

Selon Raghavan, le modèle de consommation de contenu sur la plate-forme a également évolué, en particulier au cours de la dernière année. 85% des visionneurs de vidéos actuellement sur YouTube comptent pour ceux qui veulent apprendre ou améliorer leurs compétences. En conséquence, des chaînes telles que « StudyIQ » et « Don’t Memorise », entre autres, prétendent générer une base d’abonnements importante. Par conséquent, les durées de visionnage des vidéos de carrière ont également augmenté de plus de 60 % en mai 2021, par rapport à la même période l’année dernière. De nouveaux secteurs verticaux au sein de l’apprentissage tels que l’agriculture, la finance, l’alimentation et l’ingénierie continuent de prendre de l’ampleur. D’un autre côté, les secteurs verticaux existants comme la technologie, la beauté et la comédie évoluent pour servir du contenu hyper-local dans les langues régionales. « Beaucoup de créateurs gagnent non seulement grâce aux publicités, mais ils créent également d’autres sources de revenus. Toutes ces initiatives ont abouti à ce que nous appelons une économie créatrice. À mesure que notre base d’utilisateurs, notre audience et nos revenus publicitaires sur la plate-forme augmentaient, de nombreux créateurs ont réalisé qu’ils pouvaient gagner leur vie sur YouTube. Cette économie créatrice ouvre une toute nouvelle voie non seulement aux jeunes, mais à tout utilisateur de la plate-forme », a noté Raghavan.

En septembre dernier, quelques mois après l’interdiction de TikTok (29 juin 2020) en Inde, YouTube a présenté Shorts. «Au début, les gens créaient du contenu abrégé dans le monde entier, mais les données sont ensuite devenues plus disponibles et de plus en plus de gens ont commencé à créer des vidéos plus longues sur YouTube. Mais aujourd’hui, notre public n’appartient pas seulement à ces villes, mais aussi à de plus petites villes et villages. Nous avons réalisé que la création est différente pour différentes personnes en fonction de leurs origines, de leur contexte, de leur milieu. Nous avons constaté que les gens voulaient aussi s’exprimer à travers de courtes vidéos », a déclaré Raghavan.

Il n’est pas surprenant que la musique soit devenue un moteur important de la consommation de shorts. Par ailleurs, les contenus autour de la cuisine, les tutoriels de maquillage, les conseils de soins de la peau, les looks coiffure, la comédie se portent bien sur la plateforme. Fait intéressant, la branche vidéo courte de YouTube voit également l’émergence de créateurs de courts métrages abordant des sujets ayant une pertinence sociale.

Cependant, l’entrée de Reel d’Instagram et d’un certain nombre d’applications locales telles que Josh, Moj, MX TakaTak, Mitron, a intensifié la concurrence dans l’espace vidéo court. Interrogé sur la position de Shorts sur le marché, Raghavan a souligné le fait que YouTube est le leader des activités publicitaires de vidéo à la demande et qu’il a une portée extrêmement large.

« À ce stade, nous sommes très concentrés sur le fait qu’étant celui qui a la plus grande portée, nous pouvons faire une différence dans la vie de nombreuses personnes. Nous avons le partenariat dans notre ADN. Par exemple, il pourrait y avoir une autre plate-forme vidéo abrégée dans l’espace, mais ils pourraient travailler en étroite collaboration avec nous en tant qu’annonceur. Par exemple, MX TakaTak travaille également en tant qu’annonceur. Nous devons tous développer collectivement l’espace vidéo court », a déclaré Raghavan.

