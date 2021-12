Comment Yusuf/Cat Stevens a fait la bande originale d’un classique culte

Le film Harold & Maude de Hal Ashby en 1971 était beaucoup de choses – une romance extrêmement originale, un traité existentiel et l’un des films cultes les plus durables de tous les temps. Mais c’était avant tout une fête de l’amour, et quand il y avait de l’amour à fêter en 1971, Yusuf/Cat Stevens était l’homme de la situation.

Il semble désormais impossible de séparer le film de sa bande originale. Et avec la bande sonore devenant largement disponible pour la première fois, il vaut la peine de regarder comment il est arrivé là. Tout d’abord, 1971 était sans doute le meilleur moment possible pour demander à Cat Stevens de composer un film. Il atteignait juste le pas artistique, à la suite d’une expérience de tuberculose qui menaçait sa vie et l’amenait à repenser la direction pop-idole dans laquelle il s’était engagé.

Le premier résultat date des années 1970 Mona Bone Jakon, qui a présenté l’auteur-compositeur le plus introspectif que le monde connaîtrait – un homme déjà tiraillé entre les leurres de la spiritualité et de la sensualité. Cela informerait son chef-d’œuvre discutable, l’année suivante Thé pour le Tillerman.

Après avoir tourné le dos à la célébrité pop (et même l’avoir envoyé sur un morceau de Mona, « Pop Star »), il était sur le point de devenir une véritable superstar. Il avait déjà un lien étroit avec le cinéma : sa petite amie était l’actrice Patti d’Arbanville, qui était le sujet à la fois de son succès britannique (« Lady d’Arbanville ») et de son premier film américain (« Wild World », à propos de leur rompre).

Entrez le réalisateur Hal Ashby, un artiste non-conformiste à part entière, déjà connu dans le monde du cinéma comme un anticonformiste et un peu hippie, ce qui était l’une des raisons pour lesquelles Stevens l’a immédiatement aimé. gourou, pas un vrai réalisateur. Harold & Maude n’était que son deuxième film, après The Landlord, qui était une autre comédie noire sur la gentrification dans un quartier de New York ; de nombreux critiques ont depuis noté à quel point ce sujet était prophétique.

Harold & Maude a été adapté d’un roman culte de l’écrivain australien Colin Higgins, et Ashby avait à l’origine l’œil sur un autre auteur-compositeur-interprète britannique. Elton John a été brièvement considéré non seulement pour marquer le film, mais pour jouer le rôle principal. Mais Elton avait déjà les mains pleines – il marquait le film Friends, une romance adolescente plus conventionnelle – et n’était probablement pas intéressé par un rôle principal dramatique, ce qu’il n’a toujours pas fait.

En tout cas, Ashby a trouvé son Harold parfait dans Bud Cort (dont les crédits précédents se lisaient comme un catalogue de films de contre-culture des années 60 : MASH, The Strawberry Statement, Brewster McCloud), la Maude idéale dans la grande actrice chevronnée Ruth Gordon, et l’auteur-compositeur parfait. dans Cat Stevens. Comme ce dernier l’a dit dans ce salut de l’Académie 2014 à Ashby, il s’est immédiatement lié au personnage d’Harold : « J’étais sombre et mystérieux à un moment de ma vie. C’est pourquoi je cherchais si fort la lumière.

Stevens a fait don de chansons du récent Mona et des albums à venir de Tillerman, mais Ashby lui a également demandé d’en écrire des originaux. « Alors je suis allé chez Wally Heider [studio] à San Francisco et couper ces chansons que j’ai toujours voulu réenregistrer correctement, mais je ne l’ai jamais fait parce qu’il les voulait pour le film. Le film, a-t-il dit, « capture les émotions [in the songs] si parfaitement.

Une chose est sûre cependant : peu importe à quel point vous êtes un fan inconditionnel de Yusuf/Cat Stevens, vous ne possédiez probablement pas la bande originale. C’est parce qu’il n’y en a jamais eu une la première fois. Peut-être que son label A&M était assez intelligent pour ne pas engorger le marché avec les produits Cat alors qu’il était sur le point de faire une grande percée (mieux vaut garder l’attention pour son prochain album complet, Teaser et le chat de feu).

Il y a eu une sortie japonaise de courte durée en 1972, qui était moins une vraie bande originale qu’une compilation de Cat Stevens, avec certaines chansons qui ne figuraient pas dans le film et aucune des chansons exclusives qui l’étaient. Il a fallu au cinéaste et musicologue Cameron Crowe pour sortir un LP de la bande originale sur son propre label Vinyl Films en 2007 – mais les 2 500 exemplaires ont été immédiatement achetés, et un d’occasion vous coûterait 500 $.

Les deux chansons inédites ont fini par être les clés du film, et aucune n’a été disponible en vinyle pendant 13 ans après la sortie du film (elles étaient les premières sur la compilation de 1984, Footsteps in the Dark). « Don’t Be Shy » n’est pas seulement une chanson d’amour vintage de Cat, c’est celle qui joue lorsque Harold, 19 ans, repère pour la première fois Maude, 79 ans; la chanson évoque l’euphorie du coup de foudre.

Mais c’est l’autre nouveau morceau, le très joyeux « Si vous voulez chanter, chantez » qui devient le centre émotionnel du film. La chanson est entendue pour la première fois lorsque Maude la chante – elle devient la force vitale qui contrecarre l’obsession de la mort d’Harold – et elle réapparaît au fur et à mesure que leur romance se déroule. Enfin, cela se fait entendre à la fin du film, alors que Harold fait son choix de vie ou de mort. Malgré sa sortie retardée, la chanson est devenue l’une des plus appréciées de Stevens.

Pendant de nombreuses années, les fans ont assemblé leurs propres bandes sonores à partir des versions publiées des chansons. Mais avec la réédition de cette bande originale, les chansons familières peuvent enfin être entendues aux côtés des versions alternatives et instrumentales, des morceaux de dialogue cruciaux et de la délicieuse voix de Ruth Gordon. Et si vous voulez chanter, vous savez quoi faire.

