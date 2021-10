Comment Zach Davis a surpris Cheyenne Floyd avec une proposition

Le dernier épisode de Teen Mom OG a présenté l’un de ses moments les plus doux à ce jour. L’épisode mettait en vedette le bébé saupoudré de Cheyenne Floyd, qui a vu sa famille célébrer l’arrivée alors imminente de son deuxième enfant (elle a donné naissance à son fils Ace en mai). Mais, le point culminant de l’événement a été la proposition surprise mise en place par l’amour de longue date de Floyd, Zach Davis.

Au sommet de l’épisode, Floyd et Davis se sont entretenus avec un organisateur d’événements qui gérait leur bébé saupoudré, un autre terme pour une fête prénatale. Alors que l’ancienne du Challenge a déclaré qu’elle était un peu anxieuse de laisser quelqu’un d’autre planifier l’occasion spéciale, Davis lui a assuré que l’événement se déroulerait sans accroc. Plus tard, Davis a reçu la superbe bague en diamant sur mesure qu’il a achetée pour Floyd, expliquant à un producteur qu’il allait proposer à la baby shower de leur enfant.

Il a ensuite discuté de sa proposition à venir avec l’un des amis de Floyd, Remy, qui l’a aidé à élaborer un plan. Elle a suggéré qu’ils fassent semblant de bander les yeux à la fois Floyd et Davis pendant l’occasion, tout en ne bandant les yeux que Floyd, afin qu’elle puisse être surprise. Ils guidaient ensuite Floyd vers une configuration spéciale, avec des pétales de rose et un panneau indiquant « C’était toujours toi », vers un Davis en attente afin qu’il puisse proposer.

La situation s’est déroulée exactement comme ils l’avaient prévu, et Floyd a en effet été surpris que Davis leur organise un si beau moment. Davis a dit à son partenaire : « 12 ans plus tard, je t’ai eu là où je te veux. Le meilleur, c’est que c’est là où je sais que tu veux être aussi. » Il a poursuivi: « Nous prendre la décision d’apporter la vie dans ce monde ici était la meilleure décision que nous puissions prendre. Et je sais que vous allez être une excellente mère pour Ace et je serai le meilleur père que je puisse être, je te le promets. » Davis a terminé sa proposition en disant que « nous nous devons de nous marier et de nous engager pour la vie ».

Davis et Floyd ont ensuite accueilli leur premier enfant ensemble, un fils nommé Ace, en mai environ un mois après leurs fiançailles. Pour annoncer l’heureuse nouvelle, la star de Teen Mom a partagé une série de photos Polaroid qui ont été prises tout au long de sa grossesse. La dernière photo de la diapositive comprenait une photo de Floyd, Davis, Are You the One? Ryder, la fille de l’alun, qu’elle partage avec l’ex Cory Wharton, et le bébé Ace. Elle a sous-titré les photos en écrivant: « La vie est complète, toutes les louanges au plus haut. »