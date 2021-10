Comment Zayn Malik et Gigi Hadid coparentent Khai au milieu d’un différend familial

Vendredi après-midi, E! News a obtenu des documents récemment déposés devant un tribunal de Pennsylvanie, qui indiquent que l’artiste de 28 ans a été inculpé de quatre chefs de harcèlement – ​​une conduite sans but légitime. Il n’a plaidé aucune contestation pour chaque chef d’accusation.

Selon les documents, Zayn aurait agi avec « l’intention de harceler, d’ennuyer ou d’alarmer » à la fois Yolanda et Gigi et qu’il aurait « communiqué des propos obscènes, lascifs, menaçants ou obscènes, à savoir » le 22 septembre. 29. Au cours d’une prétendue dispute entre Zayn et Yolanda, j’aurais dit à l’alun de Real Housewives of Beverly Hills de « rester à l’écart de [my] f – fille du roi « Khai, selon le rapport de police.

Le rapport allègue que Zayn « a attrapé et poussé » Yolanda « dans une commode, provoquant une angoisse mentale et une douleur physique ».

Selon TMZ, qui cite des sources ayant une connaissance directe, Gigi était à Paris mais était au téléphone avec Zayn lorsque le rapport indique qu’il lui aurait dit : « Attachez quelques f – king balls et défendez votre partenaire contre votre f – king mère en ma maison. «