Commentaire : AirPods 3 du point de vue d’un utilisateur d’AirPods Pro

Depuis que j’ai mis la main sur les AirPods Pro, je suis presque un défenseur de leurs qualités. Non seulement parce qu’ils s’adaptent parfaitement à mes oreilles, mais parce que je voulais avoir l’ANC dans un bus ou un avion, et les AirPod de deuxième génération ne me l’ont pas donné.

Après deux ans d’utilisation des AirPods Pro, j’ai enfin eu la chance d’essayer les AirPods 3, et voici mes impressions sur ces écouteurs sans fil.

PS Il est important de noter que cet article n’a de sens que parce que je n’ai jamais eu de problèmes avec les AirPod. Tous, depuis la première génération, s’adaptent parfaitement à mes oreilles. Si, par hasard, certains AirPod ne rentrent pas correctement dans le vôtre, transmettez simplement cet article, car mon argument ne fera aucune différence pour vous.

J’utilise des AirPod presque depuis leur sortie et j’ai été étonné par leur qualité et leur connexion instantanée. Ensuite, lorsque je suis passé des AirPods 2 aux AirPods Pro, une chose que j’ai toujours remarquée, c’est le fait que les AirPods Pro se sentent très présents dans mes oreilles. Bien qu’ils ne me gênent pas, je suis toujours conscient qu’ils sont là.

Quand j’ai finalement essayé les AirPods 3, à mon grand plaisir, j’ai tout de suite réalisé qu’ils avaient l’impression de disparaître dans mes oreilles de la meilleure façon possible. Je peux l’utiliser jusqu’à six heures et je n’ai aucun problème. C’est comme si la musique arrivait à mes oreilles comme par magie.

AirPods Pro

Non seulement cela, mais pour la première fois, j’ai pu écouter une différence de qualité sonore en comparant les AirPods 2 aux AirPods 3. Dans les environnements calmes, les AirPods 3 sonnent de la même manière que les AirPods Pro avec des basses plus lourdes. De plus, la prise en charge de Spatial Audio est une astuce intéressante et c’est idéal pour écouter des chansons, regarder des originaux Apple TV + ainsi que pour se détendre avec des applications comme Portal.

Le nouveau facteur de forme des AirPods 3 est également un autre argument de vente. Plus similaire aux AirPods Pro, il comporte des capteurs tactiles à l’arrière, ce qui est idéal pour avancer/revenir en arrière dans les chansons, lire/mettre en pause ou appeler Siri. Siri a été plus réactif que je ne le pensais, même en utilisant l’assistant personnel en portugais et en demandant des chansons en anglais.

Enfin, j’adore l’étui de charge MagSafe. Il fonctionne parfaitement avec mon chargeur MagSafe Duo et est bien plus pratique qu’un support de chargeur Qi ordinaire. Bien sûr, j’avais besoin d’acheter un adaptateur secteur USB-C 20W, mais cela fait partie de ce nouvel écosystème Apple.

La légèreté des AirPods 3 a également un prix

Si vous envisagez d’acheter des AirPods 3, que ce soit parce que votre paire d’origine ou votre deuxième génération sont enfin en train de mourir, faites attention à ce détail minuscule mais important : à quel point vous souciez-vous de ne pas écouter votre environnement ?

Bien que les AirPods 3 soient une grande amélioration par rapport aux AirPods 2, il est très facile de remarquer les sons externes. Avec les AirPods Pro, en revanche, vous pouvez vous isoler lorsque vous activez la suppression active du bruit. Il est donc important de garder cela à l’esprit.

Non seulement cela, mais en ce moment, il est très facile de trouver des AirPods Pro pour le même prix – parfois moins – que les AirPods 3. Et, encore une fois, avec AirPods Pro, vous pouvez obtenir les modes ANC et Transparence.

Au nom des AirPods 3, vous obtenez un peu plus d’utilisation sans le charger et il dispose d’un nouveau capteur qui peut dire si vous avez retiré un écouteur de votre oreille ou non. Une autre chose qui rend les AirPods 3 vraiment utiles est que vous passiez beaucoup d’appels ou de réunions en ligne. Comme ils ne se sentent pas aussi présents dans vos oreilles que les AirPods Pro, ils sont plus confortables à utiliser pendant de longues périodes.

Que pensez-vous des AirPods 3 ? Les préférez-vous aux AirPods Pro ou les AirPod de deuxième génération sont toujours vos préférés ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

