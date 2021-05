Commentaire: AirTag pourrait devenir un outil commercial et commercial essentiel si Apple le souhaite

AirTag est avant tout commercialisé comme un produit de consommation. C’est un petit tracker abordable que vous pouvez attacher aux clés, sacs, vêtements, voitures, animaux de compagnie, etc. Mais techniquement, AirTag a une tonne d’autres applications potentielles. Un seul AirTag comprend une puce NFC standard actuellement utilisée avec le mode perdu. Si vous trouvez une étiquette, appuyez simplement dessus sur votre téléphone pour savoir à qui elle appartient. Mais cette petite puce à l’intérieur d’AirTag pourrait être utilisée de nombreuses autres manières. En fait, nous avons déjà vu des pirates reconfigurer un AirTag avec des actions personnalisées. En plus d’ouvrir NFC, Apple pourrait également activer plus de fonctionnalités pour le réseau Find My.

La première application vraiment évidente que je vois est dans le commerce de détail. Les magasins de vente au détail ont essayé tous les types de produits et de techniques de prévention du vol, des agents de sécurité coûteux aux étiquettes à l’encre en désordre qui peuvent endommager les stocks. AirTag pourrait être une solution pour cette industrie.

Suivi des stocks et sécurité

Il y a quelques choses que Apple devrait faire pour rendre cela viable. Le premier est d’étendre la limite de 16 AirTag sur un seul compte. Les magasins devraient être en mesure de suivre à tout le moins tout ce qui se trouve dans le magasin. Les petits magasins pourraient avoir besoin de quelques centaines d’AirTags tandis que les grands magasins en auraient besoin de milliers. Ces quantités nécessiteraient une sorte de programme d’entreprise pour acheter des AirTags à un prix abordable en vrac.

Cela pourrait non seulement permettre aux détaillants de suivre plus efficacement et plus précisément les stocks coûteux, mais cela pourrait également servir Apple en disant aux clients: «Si cela est suffisant pour que les entreprises sécurisent leur inventaire, ce serait suffisant pour mes clés ou mon portefeuille.»

Étiquette de sécurité traditionnelle utilisée par les détaillants

Apple offre déjà la possibilité de graver, de nommer numériquement et d’étiqueter une étiquette. Au moment du départ, le caissier pouvait simplement retirer l’étiquette comme il le ferait avec une étiquette de sécurité conventionnelle. Cela obligerait Apple ou les fabricants d’accessoires tiers à créer des pièces jointes réutilisables et sécurisées extrêmement abordables pour AirTag, similaires aux étiquettes de sécurité à base d’encre existantes très courantes que vous voyez sur des choses comme les pantalons.

AirTag dans le commerce de détail pourrait dissuader les vols, aider à arrêter les vols à grande échelle et faire économiser de l’argent aux entreprises. Heck, de nombreux magasins de détail utilisent déjà des appareils Apple comme outils de point de vente. Je suis sûr que vous avez déjà vu au moins un iPad lors d’un paiement. Certains magasins utilisent même des iPod Touch ou des iPhones sur le sol pour extraire les stocks de l’arrière.

AirTag pourrait également être une chose très utile pour les bureaux d’entreprise pour suivre les éléments importants, des plates-formes de production vidéo aux meubles mobiles. Il pourrait être attaché à tout ce qui est déplacé fréquemment. Le partage serait un ajout important à Find My dans ce cas, sinon les employés devraient tous être connectés au même compte.

Actions initiées par NFC

Avant la pandémie, les détaillants devenaient hyper concentrés sur les activations expérientielles en magasin. Cela reprendra à coup sûr une fois que le monde commencera à revenir à un état plus normal. Les détaillants sont toujours à la recherche de nouvelles façons de permettre aux clients d’interagir avec les produits à l’intérieur des magasins.

Si Apple devait introduire un moyen pour les utilisateurs de programmer des liens personnalisés ou des raccourcis dans un AirTag, ils pourraient permettre des expériences entièrement nouvelles. Les AirTags pourraient être intégrés dans les affichages de magasin, les expériences de jeu et bien plus encore. Les acheteurs pouvaient simplement appuyer sur leur téléphone sur une balise pour voir le contenu ou les surprises créés par le détaillant. Je peux même voir différents types de chasses au trésor ou des expériences de cache-cache que AirTag pourrait permettre.

Une avenue Apple Store

Ces types d’actions NFC personnalisées pourraient également être utiles dans les bureaux, les écoles, les restaurants, les théâtres et plus encore. Imaginez pouvoir mettre votre téléphone en contact avec un AirTag pour voir quel est le menu du déjeuner d’aujourd’hui ou si vous pouviez appuyer ou vous approcher d’une affiche de film pour voir les heures sur votre téléphone.

Apple pourrait même trouver des moyens intéressants de profiter de la fonctionnalité de proximité d’AirTag.

Conclusion

Les étiquettes et autocollants NFC existent déjà, mais ils sont loin d’être courants. NFC est principalement utilisé pour les paiements mobiles, mais peu de consommateurs savent qu’ils peuvent programmer leurs propres actions NFC. AirTag est sur le point d’être un énorme succès, mais il pourrait être encore plus grand. Que pensez-vous de ces idées pour intégrer AirTag dans les entreprises? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

