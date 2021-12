Commentaire : Apple a toujours besoin d’un accessoire de type AirPower malgré le MagSafe Duo

Apple a abandonné AirPower avant même que le produit n’ait eu l’occasion d’arriver dans les magasins, et depuis lors, la société a investi dans sa gamme d’accessoires MagSafe, qui comprend le chargeur MagSafe Duo. Bien que j’aime beaucoup le chargeur MagSafe Duo, Apple a toujours besoin d’un accessoire de type AirPower.

AirPower était un produit vraiment ambitieux. Il promettait de permettre aux utilisateurs de charger jusqu’à trois appareils Apple simultanément – ​​afin que vous puissiez charger votre iPhone, Apple Watch et AirPod en même temps. Un autre point fort d’AirPower est que les utilisateurs n’auraient pas besoin de placer l’appareil à un endroit spécifique, car l’accessoire aurait plusieurs bobines pour permettre de charger n’importe où sur sa surface.

Pour renforcer l’intégration entre les appareils d’Apple, l’iPhone afficherait le niveau de batterie de tous les appareils placés sur l’AirPower, et cela a été largement annoncé lors de l’annonce de l’iPhone X en 2017.

Malheureusement, bien que l’ancien vice-président du marketing d’Apple, Phil Schiller, ait déclaré que la société « sait comment faire cela », Apple n’a jamais eu le temps de lancer AirPower. Après plus d’un an de silence, l’entreprise a confirmé à la presse qu’AirPower ne répondrait pas aux « normes élevées » de l’entreprise. Le projet a donc été annulé.

L’ère MagSafe

Avec le lancement de l’iPhone 12 en 2020, l’une des principales caractéristiques des nouveaux téléphones était MagSafe, ce qu’Apple appelle un nouvel arrangement d’aimants sur le dos du téléphone combiné avec NFC pour permettre de nouveaux types d’accessoires iPhone.

Bien qu’il existe des étuis pour iPhone et même des supports de voiture compatibles avec MagSafe, cette technologie brille avec le chargeur MagSafe. Apple lui-même propose deux versions du chargeur MagSafe : une simple qui peut recharger un seul iPhone ou AirPod, et le MagSafe Duo, qui tente de remplacer l’AirPower en tant qu’accessoire capable de recharger plusieurs appareils en même temps.

J’utilise le chargeur MagSafe Duo depuis un certain temps maintenant et il peut être très utile pour les utilisateurs qui ont un iPhone et une Apple Watch. Il est également parfait pour voyager, car non seulement il a les deux chargeurs en un, mais aussi parce que vous pouvez le plier pour le mettre dans votre sac à dos ou votre poche.

MagSafe Duo n’est pas AirPower

Oui, MagSafe Duo peut recharger un iPhone et une Apple Watch en même temps, mais c’est loin d’être ce que AirPower était censé être.

AirPower visait à apporter plus de commodité et de liberté aux utilisateurs, car vous n’auriez pas à vous demander où placer les appareils ou même quels appareils y mettre. Apple a démontré comment il serait possible de charger votre iPhone avec un autre iPhone ou AirPod et l’Apple Watch en même temps en utilisant AirPower, et c’est quelque chose que le MagSafe Duo ne peut tout simplement pas faire.

Le scénario principal qui me donne envie d’un accessoire de type AirPower est de recharger l’iPhone et les AirPod en même temps. Je peux placer mon iPhone et mon Apple Watch ensemble sur MagSafe Duo, mais j’ai toujours besoin d’un autre chargeur dédié pour les AirPod. Parfois, un ami a besoin de charger son iPhone et je ne peux pas partager MagSafe Duo avec lui si je l’utilise avec mon iPhone.

Apple pourrait ramener AirPower

Un récent rapport de Bloomberg a déclaré qu’Apple n’avait pas encore renoncé à lancer un chargeur multi-appareils. Plus tôt cette année, Mark Gurman a déclaré que la société travaillait toujours sur un nouvel accessoire similaire à AirPower, mais on ne sait pas si le projet se déroule bien.

Et bien sûr, Apple n’a pas à arrêter de vendre MagSafe Duo avec un nouveau chargeur multi-appareils à venir. Le MagSafe Duo est toujours très pratique et est probablement mieux adapté à certaines situations, et j’utiliserais toujours le mien même si j’avais un AirPower.

Qu’est-ce que tu penses? Voulez-vous également un accessoire de type AirPower ou MagSafe Duo est-il plus que suffisant ? Faites-moi savoir ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous.

