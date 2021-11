Commentaire : Apple devrait faire une version plus grande de l’iPad de base pour servir encore plus de clients

L’un des produits les plus importants d’Apple est l’iPad à 329 $. En surface, cela semble inintéressant, presque ennuyeux. Mais il sert de point d’entrée clé à l’écosystème Apple et de moyen d’amener les propriétaires d’iPad à mettre à niveau tous les deux ans sans avoir à dépenser un bras et une jambe. C’est le meilleur rapport qualité-prix proposé par Apple en ce moment. Le dernier iPad de 9e génération est, à mon avis, l’un des meilleurs produits qu’Apple fabrique actuellement. Il n’a pratiquement aucun compromis pour le prix. Mais nous sommes nombreux à aimer l’option d’un écran plus grand qui ne coûte pas une fortune. Après tout, les gens aiment les grands écrans et les prix bas.

Lorsqu’Apple a introduit la plus grande taille d’écran de 12,9 pouces en 2015, ils l’ont considérée comme une fonctionnalité spécifique « pro ». Apple fait souvent cela. Ses produits pro sont presque exclusivement livrés avec des écrans plus grands que leurs homologues bas de gamme. Mais la réalité est qu’aujourd’hui, les clients veulent des écrans plus grands sur tous leurs appareils et ils les veulent à des prix inférieurs. Maintenant, je sais qu’Apple n’est pas du genre à fabriquer des produits bon marché et ce n’est pas ce que je préconise. Je dis qu’Apple devrait proposer deux tailles du modèle de base iPad pour servir encore plus de clients.

Demander aux gens de dépenser plus de 770 $ pour obtenir un écran de 12,9 pouces sur l’iPad de base est astronomique. Il existe de nombreux cas d’utilisation pour les personnes qui voudraient ou auraient besoin d’un iPad plus abordable et plus grand. L’iPad est utilisé par de nombreuses personnes âgées dont la vue et le contrôle moteur diminuent. Un iPad de base plus grand pourrait être extrêmement bénéfique pour les personnes ayant des problèmes de vision et pouvoir le poser sur une table et le contrôler avec des accessoires axés sur l’accessibilité pourrait être énorme.

Maquette iPad 10,2 pouces et iPad 12,6 pouces

Nous savons qu’Apple apprend cette leçon. L’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini ont tous deux été en grande partie des flops. Ils sont les moins populaires des quatre modèles phares d’iPhone. Il y a une raison pour laquelle la société envisage de proposer une version «Max» de l’iPhone standard l’année prochaine plutôt qu’une mini. L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro devraient être disponibles dans des modèles de 6,1 pouces et 6,7 pouces.

Disons donc qu’Apple allait proposer une version plus grande de l’iPad de base. A quoi cela peut-il ressembler ? Eh bien, pour commencer, il aurait les mêmes schémas de couleurs à deux tons. Un dos argenté avec un panneau avant noir, en plus de l’option gris sidéral. Plus d’or. Il n’aurait probablement pas d’écran laminé pour économiser sur les coûts. Il aurait également le même appareil photo de 8 mégapixels qui convient pour les prises de vue rapides, mais pas assez bon pour être utilisé comme tireur principal.

En termes de fonctionnalités modernes, il aurait une scène centrale et une caméra frontale ultra large pour les appels vidéo. Il aurait le même connecteur intelligent et la même compatibilité Apple Pencil. Ils pourraient simplement commencer à fabriquer la version 12,9 pouces de la housse en tissu Smart Keyboard. Bien sûr, ce nouvel iPad plus grand aurait également du punch avec la puce A13 Bionic. Ce serait un iPad de grande valeur à travers et à travers. Mais avec un écran nettement plus grand qui permettrait à tous ceux qui en possèdent un de travailler davantage dessus.

Coque Smart Keyboard 12,9 pouces pour iPad Pro 1ère et 2e génération

Le modèle de base iPad est une excellente option pour les étudiants, à la fois en raison de son prix abordable, mais aussi en raison de sa familiarité. Si Apple pouvait proposer cet iPad avec un écran plus grand mais un prix inférieur à 500 $, ce serait un choix encore meilleur pour les étudiants, petits et grands.

En ce qui concerne la taille de l’écran, je pense qu’Apple opterait pour un écran légèrement inférieur à 12,9 pouces. Ils l’ont fait avec l’iPad de base actuel, optant pour un écran de 10,2 pouces plutôt que de lui donner l’écran standard de 10,5 pouces de l’iPad Air (3e génération) et de l’iPad Pro (2e génération). Un écran de 12,6 pouces aurait donc beaucoup de sens ici. Il établit une délimitation claire entre le grand iPad le plus abordable et le grand iPad le plus cher.

En ajoutant une nouvelle option de taille pour l’iPad de base, la société serait en mesure de reconfigurer la gamme pour qu’elle soit plus cohérente. Cela commence avec cet iPad de base en deux tailles. Le 10,2 pouces pour ce prix magique de 329 $ et le nouveau 12,6 pouces pour 459 $. Apple pourrait également fusionner l’iPad mini et l’iPad Air en une seule gamme de produits en deux tailles. Quand ils mettent inévitablement à jour l’iPad Air avec les nouvelles fonctionnalités qui ne sont actuellement que dans le mini, ils pourraient certainement le faire. Et bien sûr, au sommet de la gamme les modèles M1 iPad Pro.

En fin de compte, il me semble que la meilleure façon de présenter la gamme iPad est d’offrir le bon, le meilleur et le meilleur en deux tailles.

