Commentaire : Apple doit remplacer iTunes sous Windows

Apple a récemment publié macOS Monterey 12.2 bêta, et bien que la mise à jour ne soit pas importante, elle est livrée avec une application musicale qui a été réécrite avec la technologie native au lieu du contenu Web. Pendant ce temps, le même vieil iTunes qui a été abandonné sur le Mac il y a des années est toujours disponible sur Windows – et il est plus que temps pour Apple de le remplacer par quelque chose de mieux.

iTunes est un logiciel assez ancien puisqu’il a été introduit en 2001, la même année où Apple a sorti le premier iPod. Au fil des ans, iTunes a été mis à jour avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment l’iTunes Store, la prise en charge des films et des émissions de télévision, la possibilité de synchroniser et de restaurer des appareils iOS, un réseau social défaillant et l’accès à Apple Music.

En 2019, Apple a finalement décidé qu’il était temps de séparer iTunes en différentes applications. La société a donc abandonné le logiciel et l’a remplacé par les applications Musique, TV et Podcasts dans macOS Catalina. Avoir une application Apple Music dédiée est génial, mais cela n’a jamais résolu les principaux problèmes d’iTunes puisque l’application Musique sur macOS est encore presque entièrement basée sur l’ancien logiciel.

Comme rapporté par ., la société reconstruit enfin Apple Music sur macOS en tant qu’application native, ce qui devrait la rendre plus fluide et moins problématique. Mais…

Et Windows ?

Alors que les utilisateurs de macOS ont au moins accès à certaines nouvelles fonctionnalités d’Apple Music telles que Live Lyrics et Spatial Audio via l’application Music, les utilisateurs de Windows sont toujours bloqués dans le temps avec iTunes. Apple ne s’est jamais vraiment soucié d’apporter son logiciel sur d’autres plates-formes, mais nous parlons maintenant de services – et Apple Music est l’un des services d’abonnement musical les plus populaires au monde.

Avant l’arrêt d’iTunes, la version Windows de l’application était toujours mise à jour avec les mêmes fonctionnalités disponibles sur macOS – non seulement parce qu’iTunes est le seul moyen de gérer les appareils iOS sous Windows, mais aussi parce que les utilisateurs de Windows utilisaient également iTunes pour acheter des chansons, des films , et des émissions de télévision.

Même si l’entreprise donne la priorité à ses propres ordinateurs (et c’est tout à fait compréhensible), il est ridicule que les abonnés Apple Music n’aient toujours pas accès à une véritable application Apple Music sur Windows. Plus de 74% des ordinateurs dans le monde fonctionnent sous Windows, ce qui signifie que de nombreux propriétaires d’iPhone ont un PC au lieu d’un Mac. S’ils décident de s’abonner à Apple Music, ils n’auront pas une bonne expérience.

Et ici, je peux également mentionner d’autres services Apple comme Apple Podcast et Apple TV+, qui n’offrent pas non plus d’expérience Windows native. Si Apple veut vraiment être pris au sérieux en tant que société de services, il doit réfléchir davantage à l’offre de solutions multiplateformes dans des situations comme celle-ci.

Je connais personnellement plusieurs utilisateurs qui souhaitent s’abonner à Apple Music sur iPhone, mais finissent par s’abonner à Spotify car il offre une expérience plus cohérente sur Windows. Dans le même temps, les podcasts Apple ont considérablement perdu du terrain par rapport aux autres plates-formes.

Y a-t-il une lumière au bout du tunnel ?

. a appris plus tôt cette année qu’Apple testait à la fois des applications de musique et de podcast pour les plates-formes Microsoft. Bien qu’il semble que ces applications soient principalement axées sur les consoles Xbox, Apple recherchait des ingénieurs ayant une expérience de la plate-forme Windows universelle (UWP), ce qui suggère que les applications multimédias d’Apple pourraient enfin arriver sur Windows.

L’application Apple Music est également disponible pour Android, les téléviseurs intelligents et même les consoles PlayStation, il serait donc juste que les utilisateurs de Windows aient accès à une application similaire avec les mêmes fonctionnalités. Peut-être que maintenant que la société améliore l’expérience de l’application Musique sur macOS, les utilisateurs de Windows pourraient également voir une nouvelle application pour remplacer iTunes en 2022.

Quelles sont vos pensées à ce sujet? Vous manquez une application Apple Music sur Windows ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

