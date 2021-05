Commentaire : Apple doit réparer iMessage avec iOS 15

Nous aimons tous utiliser iMessage – et nous nous vantons généralement de l’utiliser avec nos amis, notre famille et nos proches. Même si iMessage s’est amélioré et s’est considérablement développé depuis son lancement initial, Apple peut encore l’améliorer de plusieurs façons avec iOS 15 cette année.

Avec iOS 14, la société a finalement introduit la fonction de réponse filaire sur iMessage, a apporté des conversations épinglées et a apporté de grandes améliorations à l’application, mais avec iOS 15, Apple doit en faire plus.

Par exemple, avez-vous déjà essayé de faire défiler vos anciens messages sur iMessage ? C’est presque impossible. Vous pouvez y avoir des gigaoctets de données auxquels vous ne pourrez probablement pas accéder même si vous connaissez exactement les mots que vous avez écrits il y a quelques années.

Et je ne suis pas le seul à penser qu’Apple devrait faire quelque chose. Il existe plusieurs discussions sur le forum concernant la possibilité de faire défiler jusqu’au début d’un chat iMessage sur le Web. Spencer Dailey, sur le blog Key Discussions, a écrit à propos de ce problème en essayant de retrouver d’anciens messages avec sa femme :

La recherche d’iMessages particuliers n’est pas utile car elle n’est pas fiable lors de la recherche d’iMessages datant de plus de 2 ans. Les résultats manquent le contexte plus large de la conversation ou, dans mon cas, les anciens messages n’apparaissent tout simplement pas dans la recherche. Ma femme et moi connaissons le texte de nos premiers messages (nous avons une capture d’écran de nos 5 premiers messages environ), et la recherche ne les renvoie tout simplement pas. Mais aussi, et si vous oubliez la formulation exacte d’un ancien message, vous êtes doublement malchanceux. (Et non, je n’ai jamais activé l’option « Suppression automatique des anciennes conversations », ce qui est un choix inapproprié pour présenter les utilisateurs en premier lieu.

Ici, peu importe qu’il dispose de 64 Go de stockage sur son iPhone ou de plus de 512 Go. Il en va de même si les messages sont stockés sur iCloud.

Et ce n’est tout simplement pas ça. L’expérience d’utilisation d’iMessage sur Mac n’est pas celle d’Apple. Il faut toujours plus de temps pour synchroniser les messages, il ne comprend jamais quand un groupe change de nom ou de photo, et il est difficile de rechercher des images partagées il y a quelques semaines.

Dailey m’a rappelé les choses que je déteste le plus en utilisant iMessage :

Hier, j’ai essayé de faire défiler vers le « haut » de mes iMessages provenant de et vers ma femme. Après seulement quelques minutes, mon ordinateur avec 16 Go de RAM a commencé à « baller sur la plage » et l’application s’est figée avant même que je puisse accéder aux messages d’il y a 6 mois. Pendant ce temps, ma femme a essayé d’accéder à nos premiers messages sur son iPhone 8 Plus et c’était encore plus triste : après plus de 45 minutes de défilement, elle a eu moins d’un an après le début de la conversation, puis l’application iMessages s’est écrasée sur elle.

Principales fonctionnalités d’iMessage sur iOS 15

Bien qu’avoir une nouvelle personnalisation de Memoji soit toujours génial, il y a plusieurs choses qu’Apple devrait faire pour améliorer iMessage. Voici quelques idées pour iOS 15 :

Supprimer les messages récemment envoyés ; Améliorer la fonction de fil de réponse ; Correction de l’intégration Mac avec d’autres appareils – plus de groupes doublés ; Laissez les utilisateurs stocker tous les messages qu’ils ont – et laissez-les accéder aux messages ; Laissez un utilisateur envoyer un lien, puis affichez l’aperçu plutôt que d’attendre que l’aperçu s’affiche, puis envoyez le message.

Dans cet article, je ne veux même pas comparer iMessage avec WhatsApp, Telegram ou Signal. Je pense que nous avons laissé Apple avoir ces « quelques » problèmes au fil des ans avec iMessage, car il est bien plus pratique de simplement envoyer un SMS à quelqu’un plutôt que d’ouvrir une autre application, mais il est temps que certains de ces problèmes soient résolus.

Que pensez-vous qu’Apple devrait ajouter à iMessage? Avez-vous les mêmes problèmes? Partagez dans la section des commentaires ci-dessous.

