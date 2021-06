Commentaire : Apple Music devient le meilleur service de streaming

Apple Music a été mis à jour en juin avec la prise en charge de Lossless et Spatial Audio après quelques prises et controverses. Même encore, grâce à ces nouvelles fonctionnalités, Apple se différencie des autres services de streaming musical concurrents et devient la meilleure plate-forme du marché. Voici pourquoi.

Au début de cette année, j’ai écrit sur mon expérience d’un mois avec Spotify. À cette époque, j’ai été étonné par le côté vert de la bataille des services de streaming musical.

Au cours de ces mois, je pense toujours que Spotify a beaucoup d’avantages : ses fonctionnalités partageables sont incroyables et Apple n’a toujours rien de plus proche de Spotify Connect, mais avec l’introduction des fonctionnalités iOS 14.6 et Lossless et Spatial Audio, Apple a finalement pris le conduire.

En mai, j’ai écrit un article sur ce que je pensais être le grand triomphe d’Apple si la qualité HiFi arrivait vraiment sur la plate-forme. À l’époque, je disais : Spatial Audio sera la fonctionnalité clé d’Apple Music HiFi. Et maintenant je sais que j’avais raison.

Il ne s’agit pas de qualité audio sans perte sur Apple Music

Avec des services de streaming musical comme Deezer, Tidal et Amazon Music offrant une qualité CD ou même Hi-Res Lossless, Apple ne fait pas de même n’est pas une fonctionnalité révolutionnaire. De plus, au cours des dernières semaines, les gens ont découvert qu’écouter des chansons sans perte est plus difficile qu’il n’y paraît – jeu de mots voulu.

Étant donné que la plupart des gens ne portent que des AirPods ou d’autres écouteurs Bluetooth, il existe une limitation technologique : Bluetooth ne peut pas diffuser autant de données par voie hertzienne. Apple n’a pas non plus mis en œuvre un nouveau codec sans fil comme le LDAC de Sony, capable de diffuser jusqu’à 990 kbps. Ainsi, même si les utilisateurs souhaitent utiliser plus de données pour diffuser en mode sans perte, ils n’entendront pas la différence.

Il existe d’autres problèmes, par exemple, l’iPhone ne prend plus en charge une prise casque 3,5 mm et vous avez besoin d’une connexion filaire pour commencer à écouter des chansons sans perte. Avec cela, vous avez besoin d’un dongle, et peu d’entre eux peuvent passer par Lossless à 24 bits/48 kHz. Vous voyez à quel point cela devient peu intuitif ? Et nous ne parlons pas de Hi-Res Lossless, qui a besoin d’un accessoire externe pour fonctionner pleinement.

C’est pourquoi, dans une interview, le dirigeant d’Apple, Eddy Cue, n’a pas fait l’éloge de Lossless sur Apple Music car c’est Spatial Audio qui change tout :

« La réalité du sans perte est la suivante : si vous prenez 100 personnes et que vous prenez une chanson stéréo en mode sans perte et que vous prenez une chanson compressée dans Apple Music, je ne sais pas si c’est 99 ou 98, je ne peux pas faire la différence. Pour la différence de lossless, nos oreilles ne sont pas si bonnes. Oui, il y a un ensemble de personnes qui ont ces oreilles incroyables, et c’est une partie de cela. Il y a l’autre élément, c’est-à-dire avez-vous le niveau d’équipement qui peut vraiment faire la différence ? Cela nécessite un équipement stéréo de très, très haute qualité.

Spatial Audio ouvrira la voie

Apple Music n’est pas le premier service de streaming musical à utiliser Spatial Audio ou Dolby Atmos. Par exemple, si vous êtes un utilisateur Tidal ou Deezer et que vous possédez l’un des écouteurs Sony les plus sophistiqués, comme le WH-1000XM4, il est possible de profiter de 360 ​​Reality Audio, qui est fondamentalement le même que Dolby Atmos avec Spatial Audio sur Apple Music, sauf qu’Apple apporte cette technologie pour de nombreux autres écouteurs.

La société affirme que chaque personne qui possède un casque Apple ou Beats avec la puce W1 ou H1 est capable d’écouter des chansons Dolby Atmos. Avec iOS 15, par exemple, les propriétaires d’AirPods Pro et d’AirPods Max pourront profiter de « Stereolized Audio », qui utilise le suivi de la tête pour une meilleure expérience sonore. D’une certaine manière, c’est très proche de ce que fait Apple avec Spatial Audio avec le contenu Apple TV+. C’est vraiment époustouflant la première fois que vous l’entendez.

Conclusion : Écouter des chansons Spatial Audio sur Apple Music en ce moment

Après avoir dit tout cela, il y a un autre hic. Alors qu’Apple souhaite rendre tout son catalogue disponible en Lossless d’ici la fin de l’année, la société n’a pas promis combien de chansons comprendront Dolby Atmos avec Spatial Audio. C’est parce que les artistes devront maîtriser leurs chansons différemment et, personnellement, je pense que certains d’entre eux ne font pas du bon travail avec cette nouvelle fonction.

Par exemple, Apple propose une page spéciale avec des albums et des listes de lecture en Dolby Atmos, mais des chansons louées comme Rain On Me, de Lady Gaga, ou même certains disques plus anciens d’Ariana Grande qui comportent le label «Dolby Atmos» ne sont pas géniaux. Leurs voix sonnent bas et font écho et c’est vraiment bizarre.

D’un autre côté, si vous essayez d’écouter Abbey Road des Beatles, Folklore, Evermore ou Fearless (Taylor’s Version), de Taylor Swift, vous serez étonné de la qualité de Spatial Audio.

Sans frais supplémentaires, Apple Music devient encore plus attrayant pour les utilisateurs et les personnes qui souhaitent y passer. À mon avis, Apple Music est en train de devenir le meilleur service de streaming musical et si tout se passe bien, nous pourrons écouter encore plus de chansons avec cette expérience immersive plutôt tôt que tard.

Nous entrons dans une nouvelle ère dans la bataille des services de streaming musical et ce sera une grande.

