Commentaire : Apple néglige-t-il sa gamme d’accessoires MagSafe ?

L’une des choses que les fans d’Apple ont toujours pu dire à propos de l’entreprise, c’est qu’elle accordait une très grande attention aux détails. Tout s’est toujours senti bien en place… « ça marche, tout simplement », dirait l’entreprise.

L’année dernière, lorsque Apple a présenté les accessoires MagSafe pour l’iPhone 12, j’étais vraiment enthousiasmé par les possibilités, mais plus d’un an plus tard, il semble qu’Apple pourrait négliger ses accessoires MagSafe.

Commençons par le portefeuille en cuir MagSafe. C’est un accessoire sympa qui vous permet de transporter jusqu’à trois cartes en plus de tout ce que vous stockez dans l’application Apple Wallet. Même si, une fonctionnalité qui a toujours fait défaut était le support Find My.

Avec l’annonce de l’iPhone 13 de cette année, Apple a dévoilé un nouveau portefeuille intégré au réseau Find My, mais il n’a jamais mis à jour «l’ancien». Étant donné que les deux comportent une étiquette NFC, cela n’a pas de sens pourquoi l’un vous indique quand il est laissé pour compte et l’autre pas.

Apple semble toujours incertain quant à savoir s’il apportera ou non une mise à jour aux premiers modèles, mais pour le moment, il est étrange que le même produit lancé avec un an de différence n’ait pas cette fonctionnalité petite mais importante.

Le chargeur MagSafe Duo est un autre produit qui me fait remettre en question l’accent mis par Apple sur MagSafe. Ne vous méprenez pas, c’est super pratique de pouvoir charger votre iPhone/AirPod et l’Apple Watch en même temps, mais deux choses me dérangent :

Vous ne pouvez pas charger rapidement les deux produits ; L’iPhone 13 Pro ne s’insère pas correctement dans la station de base.

Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais alors qu’Apple préparait le lancement de l’iPhone 13, . a signalé que le capteur de l’appareil photo du 13 Pro est si gros qu’il ne rentre pas correctement dans le chargeur MagSafe Duo. Cela n’arrive avec aucun autre modèle et il est étrange que la société ne l’ait pas prédit – ou ait publié une version légèrement révisée de l’accessoire, comme on le disait.

Le dernier mais non le moindre est la batterie MagSafe. C’est un produit hors de prix que je pensais être un excellent successeur du Smart Battery Pack, mais cela ne s’est pas avéré être le cas. Il ne peut pas charger complètement votre téléphone à 100 %. Et si vous êtes un utilisateur d’iPhone 12 mini ou d’iPhone 13 mini, le pire est à quel point cela a l’air étrange car il s’étend légèrement au-delà du dos de l’iPhone.

Apple a créé différentes versions du même produit dans le passé, alors pourquoi n’a-t-il pas fait de même avec la batterie MagSafe ?

Accessoires MagSafe : cool à acheter ou pas ?

En fin de compte, les accessoires MagSafe sont une idée géniale, mais Apple doit vraiment faire plus attention à ces détails pas si petits. Heureusement, les utilisateurs peuvent obtenir des accessoires tiers qui peuvent faire un travail similaire sinon meilleur que celui d’Apple.

Que pensez-vous de vos accessoires MagSafe ? Avez-vous une? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

