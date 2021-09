Commentaire : Apple sait-il même quand l’Apple Watch Series 7 sera réellement disponible ?

Beaucoup d’entre nous ont été laissés perplexes après l’annonce de l’Apple Watch Series 7, non seulement parce que les rumeurs n’ont pas eu lieu, mais parce qu’Apple est assez vague quant à la date de livraison. Ils ont simplement dit qu’il serait disponible “plus tard cet automne” et cela ne tient même pas compte du fait qu’ils seront disponibles en grande quantité ou très limités. Il y a beaucoup d’indices sur Apple.com et dans l’événement d’aujourd’hui qui nous amènent à nous demander si Apple sait même quand la série 7 sera disponible.

Pas moyen de comparer aux anciens modèles

Tout d’abord, Apple n’a pas ajouté l’Apple Watch Series 7 à la page de comparaison de son site Web. Il montre uniquement les modèles jusqu’à la série 6 et la SE. Il n’y a donc aucun moyen de voir tous les détails individuels sur les nouveautés. Vous ne pouvez pas comparer les nouvelles montres à leurs prédécesseurs ou aux autres modèles qu’Apple dit vouloir continuer à vendre.

Apple continue de vendre son inventaire restant de la série 6 via l’Apple Store, mais il est très limité et il reste très peu de modèles. Vous ne pouvez pas non plus associer la série 6 à l’un des nouveaux bracelets de montre comme vous le pouvez avec la SE. Avec la série 6 limitée, pourquoi ne pas laisser les gens la comparer à la série 7 et à d’autres modèles ?

Aucune spécification technique disponible

Pour rendre l’absence de comparaison encore plus suspecte, aucune spécification technique n’est disponible pour Apple Watch Series 7 sur Apple.com. Apple a fourni des spécifications techniques pour chaque produit dévoilé aujourd’hui, sauf pour la série 7. Nous ne connaissons pas certains des détails les plus simples, comme ce que SiP est à l’intérieur de ces nouvelles montres. Apple ne l’a même pas mentionné lors de la keynote. Au cours des dernières années, ils ont fait grand cas des avancées dans les puces comme les S5 et S6. Apple ne révèle même pas officiellement les résolutions d’affichage, nous n’avons appris ce qu’elles sont que grâce au dernier SDK watchOS 8 d’aujourd’hui.

Nous ne savons pas combien pèsent ces montres, quelle est leur épaisseur réelle ou quels autres composants ont pu changer à l’intérieur. Apple est discret sur les spécifications techniques de l’Apple Watch Series 7 et on ne sait pas pourquoi. Il est certainement possible qu’ils ne sachent pas eux-mêmes quels composants feront leur chemin dans la version finale de la montre.

Aucune image de magasin de bracelet de montre

Chaque liste de bracelets de montre sur le site Web d’Apple contient des images du bracelet quelle que soit la montre de la génération actuelle. Lorsque Apple a dévoilé la série 6 l’année dernière aux côtés de la collection automne 2020, tous ces groupes ont montré le design de la série 6. Cette année, aucun des nouveaux groupes n’affiche la série 7 sur leurs listes.

Vous pouvez bien sûr voir des images de la série 7 avec certains des nouveaux groupes sur la page Web principale de la série 7, mais cette omission est étrange. Il n’y a vraiment qu’une seule raison de ne pas avoir d’images des montres elles-mêmes ici et c’est qu’elles ont manqué de temps. Le design de la montre n’a-t-il été finalisé que récemment ?

Personne (apparemment) ne l’a porté aujourd’hui

Vous avez peut-être remarqué qu’apparemment aucun des dirigeants d’Apple qui ont présenté lors de l’événement d’aujourd’hui ne portait une Apple Watch Series 7. L’année dernière, nous avons vu l’Apple Watch Series 6 physiquement sur les poignets des dirigeants lors de cet événement. Tim Cook lui-même ne porte même pas de série 7 lors de sa présentation plus tard dans la vidéo. Il porte une montre Série 6 bleu foncé. Nous voyons des cadres porter des bracelets de la nouvelle collection d’automne, mais associés à des montres de la série 6.

Les acteurs portaient les nouvelles montres pendant la vidéo Apple Watch Series 7 vers la fin du segment de l’événement, mais nous ne savons pas quel genre de supercherie de film marketing pourrait s’y dérouler. Jeff Williams lui-même a fait un geste vers son poignet comme s’il portait une Apple Watch Series 7, mais nous ne sommes pas tout à fait sûrs qu’il le soit réellement. Vous ne pouvez pas voir l’écran, ce qui serait étrange étant donné qu’Apple dit que la série 7 a un écran 70 % plus lumineux pour une meilleure visualisation en extérieur et avec le poignet abaissé. À l’origine, cela me ressemblait à une Apple Watch Series 6 gris sidéral associée au nouveau bracelet sport en clou de girofle. Mais il pourrait aussi s’agir d’une unité factice de la série 7 et cela expliquerait pourquoi l’écran n’est pas visible.

Le logiciel est la seule chose qui soit claire

Apple a beaucoup parlé de la façon dont watchOS 8 a été optimisé pour les écrans plus grands de la série 7. La plupart de nos questions portent sur le matériel alors que le logiciel semble assez verrouillé. Si Apple avait changé la conception à la dernière minute des bords plats au châssis incurvé, le logiciel ne changerait pas du tout. Les images watchOS 8 sur Apple.com sont désormais affichées sur les écrans plus grands de 41 mm et 45 mm, comme elles l’auraient été si la montre avait des bords plats.

La conception a-t-elle changé ?

Depuis de nombreux mois, nous entendions parler d’une montre Series 7 avec des bords plats et un design inspiré de l’iPhone 12. Des sources de tous calibres ont rapporté les mêmes détails, qu’il s’agisse de la source la plus fiable de l’industrie ou d’autres que beaucoup remettent régulièrement en question. Combiné aux problèmes de production qu’Apple aurait rencontrés, vous devez vous demander si la conception a été modifiée à la dernière minute ou si la montre que nous obtenons était un plan d’urgence.

Conclusion

En fin de compte, quelque chose est vraiment louche à propos de l’Apple Watch Series 7. Il y a tellement de choses que nous ne savons pas encore à ce sujet, y compris quand nous pourrons mettre la main dessus. Certains ont émis l’hypothèse que nous pourrions ne pas obtenir la série 7 avant le début du mois de décembre. Après tout, “Fall” se termine le 21 décembre. Il y a beaucoup de place pour Apple pour apporter des modifications et déplacer les délais d’expédition.

Correction: Jeff Williams lui-même a fait un geste vers son poignet comme s’il portait une Apple Watch Series 6 Apple Watch série 7, mais nous ne sommes pas si sûrs qu’il le soit réellement.

