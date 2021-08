Commentaire : Apple TV a besoin de son mini moment HomePod

Apple TV est loin d’être un nouveau produit. En fait, il a été introduit le même jour que le premier iPhone en 2007. Au cours des 14 dernières années, le décodeur d’Apple a subi des changements majeurs, mais il n’est jamais devenu un succès comme l’iPad ou même l’Apple Watch. Il est peut-être temps pour Apple TV d’avoir son mini moment HomePod.

L’état actuel de l’Apple TV

Apple n’a jamais su exactement ce que l’entreprise voulait pour Apple TV. Au début, il s’agissait essentiellement d’un lecteur externe avec iTunes qui pouvait être connecté à un téléviseur. Alors que les plateformes de streaming comme Netflix sont devenues très populaires, Apple a dû repenser complètement le produit de sa deuxième génération, qui est devenu un véritable appareil de streaming.

L’Apple TV de quatrième génération a probablement été la mise à jour la plus importante depuis lors, car elle a ajouté l’App Store et la prise en charge des applications tierces. Cela ressemblait à un nouveau départ pour Apple TV, mais peu de choses ont réellement changé depuis lors. Plus tôt cette année, la société a présenté l’Apple TV de sixième génération, qui est essentiellement un autre modèle actualisé avec un processeur plus rapide, une meilleure prise en charge HDR et la nouvelle télécommande Siri.

Bien sûr, beaucoup de choses ont changé sur le marché de la télévision depuis 2007 (ou même depuis 2015), mais la stratégie d’Apple pour son décodeur reste incertaine – s’il y en a une. Mark Gurman de Bloomberg a récemment souligné qu’Apple TV était “devenue inutile” au milieu de la concurrence, et que même les ingénieurs d’Apple lui ont dit qu’ils n’étaient pas optimistes quant à l’avenir du produit.

Quel est le problème avec Apple TV?

Il n’y a rien de mal avec Apple TV lorsque nous considérons uniquement l’appareil. C’est un excellent produit avec un matériel et des logiciels exceptionnels. Le fait est que Apple TV ne semble pas avoir de sens pour la plupart des gens de nos jours.

Dans le passé, les gens achetaient généralement une Apple TV parce que la plupart des téléviseurs manquaient de fonctionnalités intelligentes ou offraient une mauvaise expérience utilisateur. Mais maintenant, à peu près tous les téléviseurs intelligents sont livrés avec plusieurs applications et fonctionnalités, notamment Apple TV +, Apple Music et même l’intégration d’AirPlay et de HomeKit.

Vous pouvez affirmer que l’expérience Apple TV est encore meilleure – et je suis d’accord. Mais certaines personnes veulent juste avoir leurs applications de streaming préférées à la télévision et ne sont pas vraiment préoccupées par les animations fantaisistes ou les jeux Apple Arcade. La situation devient encore plus compliquée quand on regarde le prix de l’Apple TV.

Apple vend trois versions différentes d’Apple TV, allant d’un modèle plus ancien avec 32 Go de stockage pour 149 $ à la dernière version avec 64 Go de stockage pour 199 $. Si nous considérons le prix de 199 $, c’est la moitié du prix d’un téléviseur 4K d’entrée de gamme fourni avec des applications et même des fonctionnalités Apple.

Dans le même temps, vous pouvez obtenir des appareils comme Roku et Amazon Fire TV qui vous donneront accès aux mêmes applications de streaming pour moins de 50 $. Bien qu’ils ne soient pas intégrés à l’écosystème d’Apple, ils fonctionnent bien pour la plupart des gens et il est tout simplement difficile de plaider en faveur du prix Apple TV pour quelqu’un qui n’a besoin que d’un appareil avec des applications de streaming.

Apple TV n’existe toujours que parce qu’elle doit encore exister. Apple a besoin d’un produit pour être la plaque tournante de votre maison et de votre téléviseur, et je suis sûr que la plupart des gens qui achètent encore Apple TV le font à cause de l’écosystème Apple. Mais il est clair à ce stade qu’Apple TV est loin d’être considérée comme un énorme succès, et Apple pourrait changer cela s’il le souhaite.

Apple TV a besoin de son mini moment HomePod

Cela me fait penser à ce qui s’est passé avec le HomePod. Apple avait des projets ambitieux pour son haut-parleur intelligent super premium, mais il n’a jamais séduit le public. Très peu de gens étaient prêts à payer le prix fort pour un appareil qui ne faisait pas grand-chose, aussi bon soit-il.

Mais Apple avait besoin du HomePod pour pousser les gens à utiliser Siri, Apple Music et HomeKit, il a donc remplacé le HomePod par le HomePod mini. HomePod mini est loin d’être aussi bon que son grand frère abandonné, mais il a presque les mêmes caractéristiques et coûte beaucoup moins cher. Pour la plupart des gens, c’est ce qui compte.

J’aimerais vraiment voir quelque chose de similaire avec Apple TV. Je suis sûr que beaucoup de gens envisageraient d’en acheter un si Apple proposait un modèle plus petit et moins cher axé sur les applications classiques et les éléments HomeKit. Apple TV était autrefois vendue 99 $, et c’est un prix que la société devrait vraiment reconsidérer.

Il y a des gens qui soutiennent que l’Apple TV pourrait également être mise à niveau avec un matériel encore meilleur, ce qui ajouterait de la valeur au prix actuel. Apple lui-même dit que le produit est plus qu’un simple appareil de streaming.

Malheureusement, Apple traite Apple TV comme un appareil mobile. Vous ne voyez pas de jeux triple-A disponibles dans l’App Store, et quiconque a déjà essayé de développer pour tvOS sait qu’il existe de nombreuses limitations gênantes. Une personne vraiment intéressée par les jeux préférera probablement dépenser 100 $ de plus sur une Xbox Series S.

Pour moi, ce dont Apple TV a vraiment besoin en ce moment, c’est d’un “mini”, modèle moins cher. Cela, cependant, ne semble pas être dans les plans de l’entreprise à court terme. Que penses-tu de cela? Faites-le moi savoir dans la section commentaires ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :