Commentaire : Apple, veuillez ne pas trop penser à votre prochain écran externe

Apple n’a pas fabriqué d’écran externe abordable de haute qualité depuis 2016, date à laquelle ils ont retiré la dernière itération de l’écran Thunderbolt. La société a une longue histoire d’offre des meilleurs moniteurs du marché de masse possibles pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, remontant à la fin des années 90 ou aux premiers jours du Studio Display. Apple a pris beaucoup de décisions étranges au cours de la dernière décennie et cela relève certainement de cette catégorie. Maintenant que l’entreprise a commencé à redémarrer le Mac et à répondre aux besoins des clients pressés, il est temps pour eux d’intensifier et de créer l’affichage dont nous avons réellement besoin.

L’écran externe le plus récent d’Apple est le Pro Display XDR, mais ce n’est pas pour la plupart d’entre nous et ce n’est certainement pas un produit de masse. Il n’y a pas d’option évidente pour les clients Mac réguliers ou même les utilisateurs expérimentés qui n’ont pas besoin d’un affichage de référence de studio hollywoodien avancé. Et les écrans ultra fins de LG qu’Apple aime promouvoir se sentent bon marché et plastiques, c’est une parodie qu’ils sont acceptables pour Apple.

Rumeurs d’un nouvel affichage

Des rumeurs ont commencé à circuler sur un nouvel écran Apple plus abordable qui pourrait arriver cette année. Pas plus tard que ce matin, Mark Gurman de Bloomberg a annoncé que la société prévoyait effectivement de sortir un écran en 2022 à la moitié du prix du Pro Display XDR. Mais le Pro Display XDR coûte de 6 000 $ à 7 000 $, ce qui laisse cet affichage supposé être encore d’environ 3 500 $. Ce produit n’est pas ce que la plupart d’entre nous recherchent. Ce n’est même pas encore sorti et la plupart des clients sur le marché pour un écran Apple ont été hors de prix.

Je crains qu’Apple ne réfléchisse trop à sa stratégie d’affichage externe. Tous les clients Apple ne réalisent pas des films de plusieurs millions de dollars ou ne montent pas des photos professionnelles. Je sais que nous en parlons tous depuis des années, mais la réponse à ce problème nous regarde droit dans les yeux.

Dénudez l’iMac

Apple a lancé le nouvel iMac 24 pouces en avril 2021 et il s’est avéré être un énorme succès pour l’entreprise. Il a relancé une gamme de produits vieillissants qui avait désespérément besoin d’attention. Il contient un magnifique écran Retina 4,5K de 24 pouces qui offre une reproduction des couleurs et des angles de vision spectaculaires. Il est également livré dans un bel emballage ultra fin. Ce n’est ni trop grand ni trop petit. C’est sans doute la taille parfaite.

Apple devrait prendre le même écran que celui de l’iMac 24 pouces, retirer l’ordinateur et le menton et l’expédier comme écran. Les lunettes minces en font un excellent candidat pour en coller deux ensemble. Il y aurait très peu d’espace entre eux pour que votre curseur puisse les traverser. Comme le MacBook Air et le MacBook Pro, ils pourraient proposer un écran à la fois argenté et gris sidéral. Le modèle argenté pourrait avoir la même lunette gris clair que l’iMac, tandis que le gris sidéral pourrait adopter une lunette noire assortie. Vous pouvez choisir la bonne couleur en fonction de votre espace de travail ou même en fonction de votre machine.

Prix ​​abordable

L’iMac commence à seulement 1 299 $. Ce modèle de base est livré avec un clavier magique (99 $) et une souris magique (79 $). Dès le départ, vous pouvez retirer 180 $ sur le prix. Les écrans Apple n’ont pas besoin d’être fournis avec d’autres accessoires. Ensuite, supprimez l’ordinateur réel. Je ne peux pas vraiment dire combien coûterait l’ordinateur à l’intérieur de l’iMac, mais il est probable que l’écran lui-même soit un composant plus cher que tout ce qui se trouve sur la carte mère. Apple pourrait probablement facturer moins cher, mais pour maintenir une marge saine, ils pourraient vendre leur écran pour seulement 999 $. En fait, c’est le prix du dernier écran grand public qui a été retiré en 2016.

Ce prix est le point idéal et cela signifie que davantage de personnes pourraient avoir un écran conçu par Apple sur leur bureau. Il y a tellement d’individus et d’organisations qui ont des écrans Thunderbolt sur leurs dernières jambes, ce n’est pas une catégorie de produits que l’entreprise doit ignorer. Si Apple faisait un affichage à 999 $ comme celui-ci, ils commenceraient à apparaître partout.

