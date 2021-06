Commentaire : Apple Watch Series 3 sera probablement là pour une autre année

Au cours des dernières semaines, nous avons discuté à . de la voie que prendra Apple avec l’Apple Watch Series 3. L’arrêter devrait être le verdict évident, mais ce n’est pas une garantie que c’est ce que l’entreprise fera. Voici une autre année de la série 3.

Hier, mon collègue Parker Ortolani a écrit à propos du moment où Apple a arrêté non pas une mais deux fois un iPod touch avant la WWDC pour une raison simple : il ne prendrait pas en charge le dernier iOS. Cette fois, non seulement l’iPod touch de septième génération est toujours vendu, mais l’Apple Watch Series 3 vit sa meilleure vie en tant que « En stock » et disponible partout aux États-Unis.

Voici pourquoi nous avons dit qu’Apple devrait abandonner la série 3 : parce que la société ne vend que la version avec 8 Go de stockage et qu’il n’est pas du tout intuitif de restaurer l’Apple Watch à chaque fois que vous devez la mettre à niveau pour la dernière version de watchOS. Sans oublier que cela ne vous laisse aucun espace pour les chansons et les podcasts hors ligne.

Un autre signe que cette Apple Watch pourrait disparaître est qu’elle manque de variations Watch Faces, car elle ne prend pas en charge plusieurs complications en même temps.

Mais si le client achète aujourd’hui une Apple Watch Series 3 auprès d’un revendeur qui possède toujours le modèle avec Cellular avec 16 Go de stockage, la Watch sera comme neuve. Et même si vous choisissez la version avec GPS, le seul vrai bémol est la nécessité de le restaurer à chaque fois à cause du manque de stockage. Apple pourrait résoudre ce problème en améliorant le mécanisme de mise à jour du logiciel pour réduire les besoins en espace.

Ce que je veux dire, c’est que l’Apple Watch Series 3 2017 est toujours comme neuve dans de nombreux domaines, et elle prendra en charge au moins watchOS 8, mais vous ne devriez pas l’acheter. Si vous le faites, c’est ainsi que l’Apple Watch Series 3 traîne aujourd’hui.

Qu’est-ce que ça fait d’utiliser l’Apple Watch Series 3 en 2021 ?

Mon Apple Watch principal est un modèle de la série 6. J’aime l’affichage permanent, le processeur plus rapide qui ouvre mes exercices, ma musique et mes podcasts en un coup d’œil, ce que doit faire un portable. Mais les complications sophistiquées ne me manquent pas. J’adore utiliser la California Watch Face qui n’utilise que deux complications : dans mon cas, le calendrier et les sonneries d’activité.

En dehors de cela, avez-vous vraiment besoin d’un affichage permanent ? Bien sûr que non, car lorsque vous ne regardez pas la Montre, personne ne l’est aussi. Cette fonction consomme trop de batterie. Le capteur d’oxygène dans le sang n’est pas approuvé par la FDA, il n’existe donc que pour le « bien-être ». Il existe cependant quelques fonctionnalités utiles : ECG, notification de rythme cardiaque irrégulier et détection de chute.

Pour 199 $, c’est une bonne affaire ce que vous pouvez faire avec l’Apple Watch Series 3. Enregistrez tous vos exercices, entraînez-vous avec Apple Fitness+, téléchargez des chansons et des podcasts pour les écouter sans votre iPhone, disposez de la puissante interface watchOS, qui est bien meilleure que n’importe quelle autre. autre concurrent, et la batterie durera toujours plus longtemps qu’une Apple Watch Series 6 “toute la journée”.

À l’époque où j’ai commencé à utiliser la série 3 avec GPS, cela a duré plus de trois jours. Avec la version Cellular, cela peut durer jusqu’à deux jours mais, bien sûr, si vous n’utilisez l’Apple Watch que sans votre iPhone, la batterie ne durera pas plus d’une journée.

L’Apple Watch Series 3 est toujours une excellente montre et Apple peut se vanter que la société vend une option moins chère pour ceux qui ne veulent pas de tous ces trucs sophistiqués. Tous les bracelets de l’Apple Watch Series 6 s’intègrent dans les anciens modèles et quel est le problème d’attendre deux à trois secondes et de ne pas ouvrir une application instantanément ?

Voici le verdict final : lorsque la WWDC 2021 débutera lundi, Apple dévoilera le watchOS 8, et l’Apple Watch Series 3 sera probablement toujours prise en charge. C’est parti pour une autre année de cette Apple Watch !

