Commentaire : Après près d’un an d’utilisation, MagSafe est la caractéristique déterminante de l’iPhone 12

Ces dernières années, il y a eu deux « prises » que j’ai faites sur un jugement rapide. Ils étaient que les AirPod ne seraient pas un produit à succès et que MagSafe était une solution à la recherche d’un problème. Je n’aurais pas pu me tromper plus sur les deux. Les AirPod sont devenus un énorme succès et MagSafe est devenu la fonctionnalité clé dont je pense que nous nous souviendrons du cycle de sortie de l’iPhone 12. Plongeons-nous dans ce qui a fait de MagSafe l’avenir de la recharge pour les appareils Apple.

ça résout un problème

Avant MagSafe, j’ai essayé de me lancer dans la recharge sans fil avec Qi, mais cela semblait beaucoup plus compliqué que cela n’en valait la peine. Je me réveillais souvent le matin pour constater que mon iPhone ne s’était pas chargé si je heurtais ma table de chevet avec mon oreiller. Avec MagSafe, une fois connecté, il est connecté.

La foudre nous a bien servi, mais le port doit disparaître. Je rêve d’un monde où l’iPhone est aussi étanche que l’Apple Watch, et je pense que nous pourrons y arriver une fois que le port aura disparu et que MagSafe sera la seule option.

MagSafe est une chose très Apple. Il a fallu quelque chose d’existant et l’a rendu considérablement meilleur, tout comme ils l’ont fait avec le lecteur MP3, les tablettes, les montres intelligentes et les smartphones.

Il a créé de nouvelles options pour les accessoires

Depuis que j’ai opté pour MagSafe comme seul moyen de recharger mon iPhone, j’ai mis à niveau tous mes accessoires vers MagSafe. Voici quelques-uns de mes préférés :

Piles encliquetables

J’ai actuellement deux batteries MagSafe. J’utilise la batterie ChargeFast et la batterie Anker MagSafe. J’adore les utiliser lorsque je voyage car je n’ai pas à me soucier de garder un câble pour charger. Lorsque je suis allé à Disney World il y a quelques mois, j’ai gardé les deux dans mon sac pour m’assurer d’avoir une batterie pleine toute la journée. Depuis que j’utilise l’iPhone 12 mini, j’ai pu le mettre ainsi qu’une batterie externe dans ma poche.

Stations d’accueil

MagSafe est également la technologie parfaite pour le bureau. J’utilise un excellent dock d’Anker qui maintient mon iPhone en place pendant la journée, il est donc parfait pour utiliser l’application Okta iPhone pour m’authentifier auprès de divers services Web de mon travail. Le quai a également un endroit pour déposer mes AirPod dessus pour les garder également chargés. C’est minime et fait le travail. J’aime à quel point il est facile d’enfiler et de retirer tout de suite. Je n’ai pas à me soucier de couper quoi que ce soit ou de brancher un câble.

Quais de voiture

J’ai aussi adoré avoir MagSafe dans la voiture. Comme pour mon bureau, il est facile de l’allumer lorsque je monte dans la voiture pour me recharger, mais de le saisir rapidement lorsque j’arrive à destination. J’utilise actuellement un support Air Vent compatible MagSafe d’ESR. Il est doté d’un port USB-C d’un côté et d’un port USB-A de l’autre pour que vous puissiez le recharger en conduisant.

Quelle est la prochaine étape pour MagSafe ?

J’aimerais qu’Apple développe une technologie permettant le transfert de données via MagSafe. Ainsi, lorsqu’il est utilisé dans la voiture, vous pouvez vous connecter à une option CarPlay filaire. J’utilise souvent l’application Camo lorsque je veux une meilleure webcam sur mon Mac, je préfère donc continuer à utiliser Magsafe lorsqu’il est branché sur mon Mac.

J’espère voir MagSafe intégré dans les avions, les hôtels et les cafés à l’avenir. Je n’étais pas convaincu quand Apple l’a annoncé, mais c’est devenu le seul moyen de recharger mon iPhone au cours de la dernière année.

