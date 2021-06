Commentaire Belgique v Portugal EN DIRECT: actualités de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT

in

Les gros calibres européens, la Belgique et le Portugal s’affrontent dans un énorme huitième de finale à l’Euro 2020.

La Belgique a impressionné jusqu’à présent cet été, remportant tous ses matches du Groupe B.

Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo s’affronteront en Belgique-Portugal

Mais en raison du Championnat d’Europe nouvellement élargi, ils sont désormais confrontés à un affrontement extrêmement difficile au premier tour des huitièmes de finale.

Le Portugal de Cristiano Ronaldo a terminé troisième du groupe F et tentera de repartir comme il l’a fait lors de sa campagne victorieuse à l’Euro 2016.

Le vainqueur de son affrontement mammouth affrontera ensuite l’Italie ou l’Autriche en quarts de finale.

Belgique v Portugal : comment écouter

Ce dernier match de 16 matchs aura lieu à 20h le dimanche 27 juin.

La couverture complète de La Cartuja à Séville sera diffusée en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19h.

Adrian Durham sera votre hôte et les commentaires proviendront de Jim Proudfoot et Matt Holland.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Calendrier de l’Euro 2020

Voici qui joue qui dans les 16 derniers…

Pays de Galles vs Danemark (17h, samedi 26 juin, Amsterdam)

Italie vs Autriche (20h, samedi 26 juin, Londres)

Pays-Bas vs République tchèque (17h, dimanche 27 juin, Budapest)

Belgique vs Portugal (20h, dimanche 27 juin, Séville)

Croatie vs Espagne (17h, lundi 28 juin, Copenhague)

France vs Suisse (20h, lundi 28 juin, Bucarest)

Angleterre vs Allemagne (17h, mardi 29 juin, Londres)

Suède vs Ukraine (20h, mardi 29 juin, Glasgow)

Belgique v Portugal : Effectifs

Belgique

Gardiens de but: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Bruges), Matz Sels (Strasbourg)

Défenseurs: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Timothy Castagne (Leicester), Jason Denayer (Lyon), Thomas Meunier (Dortmund), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), Jan Vertonghen (Benfica)

Milieu de terrain: Nacer Chadli (İstanbul Başakşehir), Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Wolves), Eden Hazard (Real Madrid), Thorgan Hazard (Dortmund), Dennis Praet (Leicester), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club de Bruges), Axel Witsel (Dortmund)

Avant: Michy Batshuayi (Crystal Palace), Christian Benteke (Crystal Palace), Jeremy Doku (Rennes), Romelu Lukaku (Inter Milan), Dries Mertens (Napoli), Leandro Trossard (Brighton)

le Portugal

Gardiens de but: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Loups), Rui Silva (Grenade)

Défenseurs: Rúben Dias (Manchester City), José Fonte (LOSC Lille), Raphael Guerreiro (Dortmund), Nuno Mendes (Sporting CP), Pepe (Porto), Nélson Semedo (Loups), Diogo Dalot (AC Milan)

Milieu de terrain: William Carvalho (Real Betis), Danilo (Paris), Bruno Fernandes (Manchester United), Gonçalo Guedes (Valence), João Moutinho (Loups), Rúben Neves (Loups), Sérgio Oliveira (Porto), João Palhinha (Sporting CP ), Pote (Sporting CP), Renato Sanches (LOSC Lille), Bernardo Silva (Manchester City)

Avant: João Félix (Atlético Madrid), Diogo Jota (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus), André Silva (Eintracht Francfort), Rafa Silva (Benfica)

La star portugaise Ronaldo a encore une fois été brillante cet été