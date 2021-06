Commentaire Belgique v Russie EN DIRECT: Les Diables rouges se lancent dans la quête de la gloire européenne mais seront sans Kevin De Bruyne

in

La Belgique affronte la Russie lors de son premier match tant attendu du Championnat d’Europe.

Les Diables rouges sont les grands favoris du groupe B face à la Russie, le Danemark et la Finlande.

Romelu Lukaku a marqué 17 buts lors de ses 14 dernières apparitions avec la Belgique

Après avoir terminé à la troisième place de la Coupe du monde 2018, les hommes de Roberto Martinez croiront avoir de sérieuses chances de remporter l’Euro.

Belgains espère que ses joueurs clés sont en forme avant le tournoi.

Kevin De Bruyne et Eden Hazard sont tous deux des points d’interrogation alors qu’ils tentent de se remettre en pleine forme avant leur premier match.

Alors que la Russie espère pouvoir voler une victoire contre les favoris du groupe, ce sera forcément un grand match, talkSPORT sera également présent pour vous tenir au courant.

Roberto Martinez aura de grandes attentes pour son équipe cet été Belgique vs Russie : comment écouter

Cette rencontre du Groupe B aura lieu à 20h le dimanche 12 juin.

Une couverture complète de Saint-Pétersbourg sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 18h.

Mark Saggers sera votre hôte et les commentaires proviendront de Jim Proudfoot et Stuart Pearce.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Kevin De Bruyne s’est blessé lors de la finale de la Ligue des champions Belgique vs Russie : Effectifs

Belgique

Gardiens de but: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Bruges), Matz Sels (Strasbourg)

Défenseurs: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Timothy Castagne (Leicester), Jason Denayer (Lyon), Thomas Meunier (Dortmund), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), Jan Vertonghen (Benfica)

Milieu de terrain: Nacer Chadli (İstanbul Başakşehir), Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Wolves), Eden Hazard (Real Madrid), Thorgan Hazard (Dortmund), Dennis Praet (Leicester), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Bruges), Axel Witsel (Dortmund)

Avant: Michy Batshuayi (Crystal Palace), Christian Benteke (Crystal Palace), Jeremy Doku (Rennes), Romelu Lukaku (Inter Milan), Dries Mertens (Napoli), Leandro Trossard (Brighton)

Russie

Gardiens de but : Yuri Dyupin (Rubin), Matvei Safonov (Krasnodar), Anton Shunin (Dinamo Moskva)

Défenseurs : Igor Diveev (CSKA Moskva), Georgi Dzhikiya (Spartak Moskva), Mário Fernandes (CSKA Moskva), Vyacheslav Karavaev (Zenit), Fedor Kudryashov (Antalyaspor), Andrei Semenov (Akhmat)

Milieu de terrain : Dmitri Barinov (Lokomotiv Moskva), Denis Cheryshev (Valence), Daniil Fomin (Dinamo Moskva), Aleksandr Golovin (Monaco), Daler Kuzyaev (Zenit), Andrei Mostovoy (Zenit), Maksim Mukhin (CSKA Moskva), Magomed Ozdoev (Zenit) , Rifat Zhemaletdinov (Lokomotiv Moskva), Yuri Zhirkov (Zenit), Roman Zobnin (Spartak Moskva)

En avant : Artem Dzyuba (Zenit), Aleksei Ionov (Krasnodar), Denis Makarov (Rubin), Aleksei Miranchuk (Atalante), Aleksandr Sobolev (Spartak Moskva), Anton Zabolotny (CSKA Moskva)