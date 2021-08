Commentaire BFW: Analyser ce qui fait de Marcel Sabitzer une signature de premier plan pour le Bayern Munich

La saga Marcel Sabitzer est enfin terminée !!! Le Bayern Munich a finalisé la signature de l’Autrichien de 27 ans du RB Leipzig, et je peux à peine cacher mon excitation. Après une journée entière de fête non-stop, je peux vous dire que je suis super vidé. Après avoir réclamé ce transfert pendant près d’un an, je me sens absolument justifié. Merci Bayern board, et merci Marcel, d’avoir choisi ce club !

Sabitzer est un coup d’État pour Die Roten et ressemble à un autre de ces transferts révolutionnaires de « l’ère Brazzo ». Alors, qu’est-ce qui rend cette signature au milieu de terrain si spéciale ?

Évolution à Leipzig

Depuis l’intégration de Sabitzer dans l’équipe première de Leipzig en 2015 (après un court passage en prêt à Salzbourg), le natif de Graz n’a cessé de se renforcer et a rassemblé un arsenal d’armes. Débutant comme milieu de terrain droit, Sabitzer était assez confiant pour jouer dans les larges zones, mais préférait dériver à l’intérieur et jouer un rôle plus direct/central. Le manager de l’époque, Ralf Rangnick, l’a également essayé au 8 assez souvent.

Puis vint Ralph Hasenhüttl, qui a entraîné Leipzig pendant les deux saisons suivantes jusqu’en 2018, période au cours de laquelle Sabitzer a perfectionné son métier en tant que free roaming 10 et box-to-box 8. Lui-même Autrichien, Hasenhüttl a compris ce qu’il avait dans Sabitzer et utilisé au maximum la polyvalence du joueur. Le milieu de terrain connaîtra du succès dans les deux positions jusqu’à l’été 2018, lorsqu’il rencontrera un entraîneur qui fera de lui un joueur complet.

Julian Nagelsmann s’est frayé un chemin dans le paysage du football de Leipzig avec beaucoup d’attentes à son égard. Il était le meilleur entraîneur d’Allemagne en 2018, et tout le monde à Leipzig était ravi de l’avoir au RBL, compte tenu de sa performance avec Hoffenheim. Et peu de joueurs ont bénéficié davantage de l’encadrement de Nagelsmann que Sabitzer. L’entraîneur a fait ressortir le meilleur de Sabitzer, le déployant comme un 6 (meneur de jeu profond), un 8 (box-to-box) et un 10 selon la situation de l’équipe. Et Sabitzer a livré.

Nagelsmann et Sabitzer se retrouveront bientôt au Bayern.Photo de Jan Woitas/alliance photo via .

C’est cette évolution que nous, les fans du Bayern, devons remercier, car nous apprécierons tellement cette polyvalence. Très peu de joueurs sont autant taillés pour le ‘Nagels-ball’ que l’Autrichien.

Un 6, un 8 ou un 10 ? Et les trois ?

Se pose alors la question : où jouerait-il au Bayern ? Oui, c’est bien qu’il puisse jouer dans les trois positions, mais n’avons-nous pas déjà les meilleurs joueurs dans tous les domaines susmentionnés ?

Je suis entièrement d’accord; Joshua Kimmich et Leon Goretzka sont le meilleur duo de milieu de terrain au monde lorsqu’ils sont en forme, et Müller est le cœur de cette équipe du Bayern. Cependant, vous ne pouvez tout simplement pas les faire commencer tous les trois à chaque match de la saison, d’autant plus que la fatigue et/ou les blessures font toujours des ravages. Sabitzer peut compléter le 6, le 8 ou le 10 chaque fois que nécessaire. Ainsi, il pourrait jouer en tant qu’AM lorsque Müller a besoin de se reposer et rivaliser avec Kimmich et Goretzka pour les minutes de milieu de terrain. Nous n’aurions plus besoin d’écraser Kimmich.

De plus, compte tenu de la façon dont Goretzka a commencé la saison, il semble certainement que Sabitzer pourrait même le mettre sur le banc si ses performances ne s’améliorent pas. Cela pourrait pousser Goretzka à mieux performer, car tout à coup, vous n’êtes plus assuré d’un rôle de départ. Il en va de même pour Kimmich, mais dans une moindre mesure, car il est différent de la sauce et atteindra certainement bientôt son niveau habituel.

Sa-Blitzer oh !

L’une des caractéristiques de Sabitzer (appelez cela un argument de vente unique, si vous voulez) est sa capacité à longue distance et ses prouesses exceptionnelles avec le ballon mort (coups francs, corners, pénalités, etc.). Sabitzer a cette capacité étrange d’envoyer le ballon dévier et de le faire plonger de manière inattendue, envoyant le gardien de but dans le mauvais sens. Presque un coup de poing, mais pas tout à fait. C’est vraiment très beau. Voici une belle compilation Twitter qui montre à quel point il est fou à longue distance :

Ses capacités de coup franc feraient de lui le premier choix évident pour les situations de ballon mort à longue portée (oui, nous avons Lewandowski et Sané, mais Sabitzer semble avoir une portée illimitée) et signifieraient que le Bayern aura instantanément l’air beaucoup plus menaçant sur les coups de pied arrêtés.

Un leader officieux

Sabitzer est le capitaine du RB Leipzig depuis un bon moment, et pour cause. Il rassemble cette équipe, ses ordres et ses instructions aident l’équipe à attaquer et à défendre en tant qu’unité, et il a une bonne mentalité. Je suis sûr que Kimmich aimerait qu’il joue à ses côtés. S’il y a une chose qui est sûre, c’est que Sabitzer n’abandonne jamais ; du moins pas sans combat.

Au Bayern, une équipe déjà pleine de leaders (Lewandowski, Müller, Kimmich, Neuer), l’ajout de Sabitzer aiderait encore à tirer le meilleur de l’équipe, aiderait à créer des avantages tactiques et donnerait à l’équipe l’expérience et le courage dont elle aurait besoin pour repousser l’opposition de haut niveau. C’est un milieu de terrain chevronné à son apogée, et le Bayern a désormais sans aucun doute le meilleur milieu de terrain du monde.

Sabitzer demande à ses coéquipiers de se positionner en conséquence.Photo de Mario Hommes/DeFodi Images via .

Un joueur de Nagels-ball qui se fondrait parfaitement dans

Enfin et surtout, Sabitzer parle couramment l’allemand (le dialecte en Haute-Autriche est presque le même que celui utilisé en Bavière, il trouverait donc très facile de parler à Müller, par exemple), est habitué à la culture ici et plus important encore, il a déjà joué sous Nagelsmann, il ne devrait donc avoir aucun problème à s’intégrer. Son style de jeu direct et agressif fait également de lui un ajout de premier plan à cette équipe.

Je m’attends à ce que Sabitzer s’intègre rapidement à Munich et soit prêt à commencer dès que les garçons seront de retour de la trêve internationale. Je pense toujours qu’il ne commencera pas contre Leipzig, mais nous pouvons nous attendre à ce qu’il commence peu de temps après. Après tout, il est difficile de garder un joueur du calibre de Sabitzer au banc trop longtemps.

Bonus supplémentaire : Sa coiffure de marin et cette moustache. Avec Pavarrrr et Howitzer à bord, le FC Bayern pourrait bien être rebaptisé FC Barbarossa.