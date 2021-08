Commentaire BFW : Détendez-vous, cette balade ne fait que commencer pour le Bayern Munich

La liste de pré-saison est essentiellement terminée et les résultats des quatre premiers matchs du Bayern Munich sous Julian Nagelsmann n’étaient pas excellents.

Avec trois défaites et un match nul – tous joués avec principalement de jeunes joueurs – certains fans frappent prématurément le bouton de panique.

Cependant, tous ceux qui sont contrariés devraient simplement prendre une profonde respiration et se détendre : cette saison est un marathon et Nagelsmann n’a même pas encore réussi à travailler avec un onze de départ réaliste. Au mieux, on pourrait dire que ses partants contre Napoli étaient principalement son unité aux heures de grande écoute, mais même alors, il y avait des joueurs hors de position (Serge Gnabry au 10) ou des remplaçants définitifs, qui pourraient ne pas faire autant partie de la liste du jour du match (Josip Stanisic ). Pourtant, ces partants pour ce match ont joué un match nul sans but en première mi-temps avant de faire place aux remplaçants.

Soyons clairs… de nombreux joueurs utilisés par Nagelsmann pendant la pré-saison verront peu ou pas de temps de jeu pour le Bayern Munich cette saison, alors prenons un peu de recul.

Nagelsmann pourrait-il s’enflammer de manière horrible? Sûr. Voyons simplement comment il se débrouille avec son vrai onze de départ, cependant, avant de tirer la sonnette d’alarme.