Commentaire BFW: Josip Stanisic du Bayern Munich remporte un appel en Croatie et des critiques élogieuses

in

Josip Stanisic du Bayern Munch a obtenu sa première convocation dans l’équipe senior de Croatie et pour le joueur de 21 ans, c’était bien mérité.

Le jeune a été jusqu’à présent la star décisive de la saison pour le Bayern Munich, car le défenseur polyvalent a montré sa capacité à jouer n’importe où le long de la ligne arrière et également en tant que milieu de terrain défensif.

Stanisic est devenu si compétent sous Julian Nagelsmann qu’il semble que le manager n’ait aucun scrupule à utiliser Stanisic contre n’importe quelle concurrence. Alors que Benjamin Pavard reste le titulaire de l’équipe à l’arrière droit, il semblerait que le bastion du Français sur le poste se soit au moins un peu relâché.

Alors que Pavard a été très solide depuis le milieu de la saison dernière, il y a eu un courant sous-jacent de rumeurs et de fuites indiquant que les Bavarois ne sont pas nécessairement amoureux du jeu de Pavard à l’arrière droit.

Pavard s’est bagarré dans le Hinrunde lors de la campagne 2020/2021 et on peut supposer que ses difficultés ont été attribuées au retour précipité d’une blessure. Ce n’est vraiment qu’en seconde moitié de saison que Pavard a commencé à se ressembler – et a bien joué.

Cette impression inégale, cependant, semble avoir laissé le doute aux dirigeants du Bayern Munich, qui ont été liés à de nombreux candidats arrière droit au cours de la dernière année. Si les Bavarois ne sont pas vendus sur Pavard comme une option à long terme à l’arrière droit, ils pourraient avoir déjà leur solution en interne avec Stanisic.

Calme sous la pression, rapide et désireux de s’impliquer dans l’offensive, le joueur de 21 ans a montré le genre de jeu effronté que vous attendez des jeunes joueurs – mais sans les erreurs et les erreurs stupides.

De plus, Stanisic a montré qu’il avait le type de polyvalence que les entraîneurs – y compris Nagelsmann – convoitent. Il ne serait pas exagéré de penser que Stanisic pourrait couvrir n’importe où le long de la ligne de fond, n’importe quelle position centrale au milieu de terrain ou même à l’aile. Avoir ce genre de flexibilité sur une liste offre à Nagelsmann l’assurance d’avoir un remplaçant fiable si des blessures surviennent à plusieurs postes.

Si la tendance à la hausse du jeune Croate se poursuivait, il ne serait pas choquant que le club envisage de vendre Pavard en s’engageant à long terme avec le jeune.