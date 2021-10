Commentaire BFW : le Bayern Munich doit reconnaître ses fautes pour arriver là où il veut être

Ne vous y trompez pas, la frappe 5-0 du Bayern Munich contre le Borussia Mönchengladbach dans le DFB-Pokal a été un coup de pied rapide et dur dans la jonque.

Pour le front office, pour les entraîneurs, pour les joueurs et pour les fans, il n’y a pas de description plus appropriée sur la façon dont se sent la performance du Bayern Munich.

La réception était stupéfaite et ne pouvait pas expliquer comment cela avait pu se produire.

Les entraîneurs étaient impuissants à inspirer quoi que ce soit à partir d’une liste préparée.

Les joueurs semblaient parfois fatigués, lents et même apathiques.

Les fans, eh bien, les fans ont vécu toute une gamme d’émotions. Explorons ceux-ci :

Les apocalyptiques : Alors que la perte était une piqûre temporaire, le culte de Doomsday pense que c’était un signe avant-coureur des choses à venir et que cette équipe est destinée à s’éteindre.

Les Rageurs : S’ils pouvaient demander à REM de faire une chanson intitulée « Everybody Sucks » au lieu de « Everybody Hurts », ils l’auraient commandé via Go Fund Me.

Les Downplayers : « Ce n’est qu’un match, tout va bien. » Bien que je sois d’accord avec cela pour la plupart, il y a des raisons de s’inquiéter sur la base de ce que nous avons vu dans ce match.

Les optimistes : Cette foule, eh bien, ils se noient dans la seule fureur. Et même s’ils ont un bon point (cette équipe du Bayern Munich est en fait géniale et s’en remettra), ils ne vont pas faire entendre leur voix pour le moment. Pourquoi? Avez-vous lu sur ces autres catégories ci-dessus? Une note pour ces gens – vous pouvez toujours soutenir un club et les critiquer. C’est bon (promis).

Certes, il existe des sous-groupes dans chacune de ces catégories, mais pour la plupart, il semble que la plupart des fans du Bayern Munich tombent dans l’un de ces seaux après le désordre de Pokal de mercredi.

Ne vous y trompez pas, le jeu était un gâchis. Robert Lewandowski a même frappé Instagram pour y remédier :

La vérité est que le Bayern Munich est bien meilleur qu’il ne l’a montré contre Gladbach, mais devra mettre un terme à certaines choses à l’avenir:

Une meilleure rotation : Julian Nagelsmann s’est beaucoup trop appuyé sur Joshua Kimmich, Thomas Müller et Robert Lewandowski. Kimmich, tout en affichant son feu normal, n’a tout simplement pas été complètement affûté ou à grande vitesse dans de nombreux matchs cette saison, tandis que Müller et Lewandowski se sont actuellement enfoncés dans le sol. Comment Marcel Sabitzer et Jamal Musiala sont assis autant qu’ils l’ont été est déroutant. Lorsque vous avez des joueurs de banc percutants, ils doivent être utilisés… fréquemment.

Un contrôle de la réalité à l’arrière central: Dayot Upamecano est un bon joueur, mais il a des défauts de position dans son jeu et se fait souvent intimider par de puissants avant-centres. Ce n’est pas une réaction excessive, c’est une tendance. Avec Niklas Süle se dirigeant vers une agence libre, le club devra évaluer s’il peut rivaliser avec deux défenseurs centraux relativement petits à Upamecano et Hernandez pour aller de l’avant.

Une meilleure stratégie de planification d’équipe : Dans un marché financier qui ralentit et revient à un semblant de normalité, le Bayern Munich ne peut pas se permettre de perdre potentiellement des joueurs comme Süle et Corentin Tolisso gratuitement. Nous n’avons pas besoin de ressasser les acquisitions stupides de Marc Roca, Bouna Sarr et Michael Cuisance, mais moins de maux de tête et des joueurs plus compétents seraient un bon moyen de donner à un entraîneur confiance en ses réserves.

La saison est un marathon et non un sprint, c’est ce que nous savons. La façon dont le Bayern Munich se remet de cette défaite sera visible samedi. Le bon sens dit que les Bavarois reprendront leurs chemins gagnants. Sinon, mon garçon, les Doomsdayers et les Ragers vont-ils avoir une journée sur le terrain.