Commentaire BFW : le Bayern Munich doit sauver Joshua Kimmich de lui-même

Il est extrêmement difficile pour un entraîneur de faire sortir la star du Bayern Munich Joshua Kimmich du terrain. Son état d’esprit intense, son approche à plein régime et son réservoir d’essence apparemment sans fin font de lui le rêve d’un entraîneur.

Kimmich est fiable, productif et laisse son cœur et son âme sur le terrain. Maintenant, cependant, Julian Nagelsmann doit commencer à sauver le joueur de 26 ans de lui-même.

Joshua Kimmich est très important pour le Bayern Munich – et le club doit commencer à le protéger de lui-même. Photo de David Ramos/.

Kimmich n’a pas vraiment semblé être à son meilleur cette saison jusqu’à présent, mais la difficulté qu’il a endurée a été, eh bien, la mouture. Le joueur a subi des dommages au ménisque le 11 novembre 2020 lorsque Erling Haaland du Borussia Dortmund lui a traversé la jambe comme un train de marchandises. L’international allemand est revenu le 19 décembre pour une apparition de 22 minutes contre le Bayer Leverkusen, mais a été un bourreau de travail absolu depuis lors.

Kimmich a raté le match du Bayern Munich contre le VfB Stuttgart le 20 mars en raison de la grippe, mais a joué 90 minutes dans tous les matchs sauf six dans toutes les compétitions depuis ce moment-là pour les Bavarois. De plus, Kimmich a joué 90 minutes dans quatre des six éliminatoires de la Coupe du monde, deux matches amicaux avec l’Allemagne et les quatre matchs de la compétition Euro 2020.

L’homme a besoin d’une pause.

Les fans du Bayern Munich adorent le moteur de Kimmich et ils adorent certainement sa passion, mais le club et ses entraîneurs vont devoir le dissuader à un moment donné et lui faire accepter un congé. En termes simples, Kimmich est trop important pour la machine du Bayern Munich pour le laisser s’user parce qu’il ne sait pas comment la ralentir un peu.

Espérons que Nagelsmann donne à Kimmich une pause ce week-end contre le VfL Bochum. Le Bayern Munich vient d’acquérir Marcel Sabitzer et ce serait le moment idéal pour convaincre Kimmich qu’il pourrait se reposer, tout en donnant à Sabitzer quelques minutes clés pour l’aider à s’intégrer dans l’équipe.