Commentaire BFW : le Bayern Munich mène une bataille perdue d’avance contre la hausse des salaires

Pour le Bayern Munich, prendre des décisions fiscalement intelligentes a été la marque du succès du club. Le monde, cependant, change et les Bavarois pourraient avoir besoin d’un détour philosophique pour maintenir leur position comme l’un des clubs les plus puissants du monde.

Les négociations de contrat en cours entre le Bayern Munich et des stars comme Leon Goretzka, Joshua Kimmich et Kingsley Coman ont mis le sujet au premier plan des discussions estivales.

Avec des «niveaux de salaire» établis pour la liste, le Bayern Munich a navigué avec succès dans le football mondial en gardant tout sous contrôle et les dépenses salariales à un niveau contenu. Alors que les Bavarois ont extrêmement bien travaillé de cette façon, le reste des grands clubs du monde est devenu un « dépenseur gratuit après le mode 12 bières ».

Le problème, c’est que les joueurs du Bayern Munich l’ont remarqué et qu’ils veulent participer à l’action.

Selon les rapports, la question est devenue plus problématique en Bavière après que le club se soit engagé dans une poursuite à long terme et coûteuse de Leroy Sane. L’ancien homme de Manchester City a été payé comme s’il était le joueur d’élite de l’équipe et non un joueur de soutien – ce qui est exactement ce qu’il s’est avéré être la saison dernière.

Sans être un interprète dominant – ou même constant –, le salaire de Sane – et probablement toute l’attention des médias qu’il a dominée pendant environ 18 mois – a frotté certains joueurs dans le mauvais sens.

Avec cela, chaque joueur qui pense qu’il est meilleur que Sane ou au moins au niveau de Sane veut de l’argent Sane. En fin de compte, la signature de Sane a – prétendument – ​​joué un rôle dans la perte du sextuple vainqueur Hansi Flick et a potentiellement créé un éléphant majeur dans la salle des négociations contractuelles en cours du Bayern Munich.

Sane, cependant, n’est pas à blâmer pour cela. Il a fait ce que tout joueur devrait faire : obtenir la meilleure offre possible à l’endroit où il veut jouer.

C’est toute l’eau sous le pont à ce stade, cependant. Le nouveau monde est là et le Bayern Munich doit maintenant y faire face.

Alors… que pourrait faire le Bayern Munich pour continuer à fonctionner de cette manière avec un budget salarial conservateur ? Il existe certaines options, mais pas des alternatives qui plairont à la plupart des fans :

Choisissez les bons joueurs dans lesquels investir : Avec un budget salarial échelonné, le Bayern Munich doit investir l’engagement financier le plus élevé uniquement dans les joueurs qui, selon eux, en valent la peine – et qui maintiendront leur niveau de jeu élevé à long terme.

Vendre au bon moment : L’engagement envers la santé financière se fait malheureusement au détriment de la loyauté. Une fois qu’un joueur atteint un statut où il estime que son salaire est supérieur à ce que le club est prêt à payer, le Bayern Munich doit vendre… immédiatement. Pour continuer sur cette voie du conservatisme fiscal, le club ne peut pas se permettre de laisser partir gratuitement des joueurs comme David Alaba, Jerome Boateng ou encore Angelo Stiller. Ce sera extrêmement douloureux et frustrant pour de nombreux fans.

Investissez davantage dans le campus : Pour compenser les relations à plus court terme avec les meilleurs talents, le club devra encore dépenser beaucoup d’argent – ​​mais maintenant en dépistage, en technologie, en installations et en allouant plus de liquidités de départ pour garantir les engagements des prospects à se développer sur le campus.

Ces plans ne sont cependant pas à l’abri de problèmes potentiels. Les joueurs étrangers vont commencer à peser l’engagement qu’ils doivent prendre pour apprendre la langue et s’assimiler à la culture allemande s’ils savent qu’ils ne seront là que quelques années. Cela vaut-il la peine de traverser tout cela, alors que vous pouvez probablement encore être payé plus cher ailleurs ?

Par exemple, que se passe-t-il si le Real Madrid ou le FC Barcelone présentent des offres de salaire à Kimmich ou Goretzka de 25 à 30 millions d’euros par an ? De plus, Alphonso Davies et Jamal Musiala seront assurément des cibles de choix pour les gros dépensiers dans quelques années seulement… le Bayern Munich pourra-t-il les conserver à son meilleur niveau lorsque le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea ou le Paris Saint-Germain seront prêts à le faire dépasser ça ?

L’époque de la fidélité au club (dans les deux sens) et des relations s’estompe. En Amérique, nous connaissons déjà bien ce monde relativement nouveau. Pour certains fans du Bayern Munich, cependant, ce sera un monde difficile à vivre.