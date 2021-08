Commentaire BFW: L’émergence de Jamal Musiala au Bayern Munich pourrait rendre Kingsley Coman consommable

in

Le phénomène du Bayern Munich, Jamal Musiala, est peut-être un milieu de terrain offensif de métier, mais il est également le meilleur ailier de l’équipe depuis janvier dernier.

Hansi Flick a peut-être été le premier à l’utiliser à ce poste (professionnellement), mais maintenant Julian Nagelsmann voit que l’international allemand a la capacité d’avoir un impact sur les matchs avec ses dribbles, ses passes, sa vision et ses scores depuis l’aile.

Est-il un produit fini sur le flanc? Pas de loin, mais il prouve qu’il est la meilleure option de l’équipe à chaque fois qu’il prend le terrain. Alors que Leroy Sane, Kingsley Coman et Serge Gnabry ont tous souffert de combats incohérents, Musiala s’est imposé comme le meilleur joueur du groupe.

De plus, Coman est impliqué dans des négociations litigieuses avec le Bayern Munich et veut être payé parmi les meilleurs joueurs de l’équipe. Le talent du Français est indéniable, mais son historique de blessures et ses performances en montagnes russes au fil des ans devraient donner au moins une certaine hésitation aux Bavarois avant de signer un méga-accord avec Coman.

Avec Musiala montrant ses prouesses, cela devrait inciter le Bayern à vendre Coman l’été prochain alors qu’il entame la dernière année de son contrat.

Mais cela signifie-t-il que le Bayern Munich devra retourner à la planche à dessin pour trouver un éventuel successeur à Thomas Müller ?

Nan. Le Raumdeuter semble avoir au moins quelques bonnes années dans les jambes et avec le phénomène de 15 ans Arijon Ibrahimovic comme un potentiel “milieu de terrain offensif du futur”, les Bavarois pourraient modifier leur vision de Musiala et penser à lui à la place. comme le « prochain Franck Ribéry » au lieu du « prochain Thomas Müller ».

Et cela ne compte pas les rumeurs d’intérêt du Bayern Munich pour le milieu de terrain offensif du Bayer Leverkusen Florian Wirtz ou des liens de longue date avec des joueurs comme Timo Werner et Kai Havertz du Chelsea FC, qui pourraient également remplir le rôle.

C’est une conversation pour une autre fois, cependant. À l’heure actuelle, le Bayern Munich a juste besoin de chevaucher l’ailier le plus chaud de la liste – et c’est Jamal Musiala.