Commentaire BFW: Les trois derniers fans de Timo Werner sont toujours à bord et c’est maintenant à lui de se remettre sur les rails

Welp, il semble que cela soit dû au manager du Bayern Munich Hansi Flick, au spécialiste de RTL Uli Hoeneß et à moi … nous sommes peut-être les trois seuls à rester.

C’est vrai! Il semble que tout le monde se soit sauvé du #TimoTrain.

Ce trajet n’a pas été fait pour les âmes sensibles, mais je pense que je peux identifier quand les choses ont commencé à mal tourner pour Timo Werner.

Revenons dans le passé récent et voyons comment nous nous sommes retrouvés sans freins, avons déraillé et dérapé d’une falaise.

Contrairement à la croyance populaire, le chemin du succès de Werner n’a pas mal tourné lorsqu’il a signé avec Chelsea (ou quand il est né … ha ha … nous savons déjà que vous étiez sur le point de taper ce commentaire Ineednoname), mais quand Werner a fait le décision fatale de contourner un match de Ligue des champions avec son ancienne équipe afin de partir tôt pour Londres.

Alors que Londres appelait, en effet, Werner aurait pu faire ce que nous faisons tous lorsque nous voyons un appel entrant: appuyez sur le déclin et traitez-le plus tard. Au lieu de cela, Werner a testé à la fois le karma et le destin en laissant une équipe en compétition en Ligue des champions sans raison valable – et maintenant il en paie le prix.

Lorsqu’un joueur prend une décision comme celle-là, il perd le sens de la compréhension que les gens pourraient avoir lorsque vous échouez. S’il fait une erreur, ils vous critiquent un peu plus fort. Passez par une période difficile et ils n’ont aucune sympathie pour ledit joueur.

C’est là que Werner se tient après l’opportunité ratée d’hier juste devant le filet, ces voix vont devenir plus fortes, plus dures et certainement plus en colère.

L’Internet est certainement un endroit méchant.

Et c’est comme ça que nous nous sommes retrouvés ici. Juste moi, Hansi, Uli et un tas de voitures vides autrefois remplies de gens désireux de voir le succès d’un jeune joueur.

Pour citer un homme sage et distingué dans un chapeau haut de forme que nous avons vu revenir dans les gares avant de partir en voyage, « Timo … vous causez de la confusion et des retards! »

Et la performance en bouteille d’hier contre la Macédoine du Nord ne changera les idées de personne à votre sujet, Timo – vous avez certainement fait un gâchis cette saison à certains moments. Ce sera à vous maintenant de trouver un moyen de nettoyer les choses – d’abord avec vous-même, puis pour le club et le pays.

Les gens ne sont pas faciles à plaire. Pour beaucoup d’entre eux, vous avez maintenant deux frappes contre vous (et peut-être trois si vous comptez que je suis l’une des trois personnes encore dans votre camp!), Alors quelle que soit la suite, vous devrez vous ressaisir , possédez cet échec, réparez votre mentalité et remettez-vous sur les rails.

Faites ce voyage un arrêt à la fois parce que nous savons tous qu’un train en fuite ne reviendra jamais, surtout si vous vous trompez sur une voie à sens unique.

(D’accord, tu m’as … paraphrasant à nouveau Soul Asylum sur BFW.)

Quoi qu’il en soit, obtenez votre armure de combat sur Timo et gardez la tête claire. La confiance est la clé et vous ne jouez pas comme vous en avez à ce stade. Vous devez y arriver avant de pouvoir passer à autre chose et dépasser cette saison – et tout ce qui est venu avec.

Les choses ne seront pas beaucoup plus faciles à partir d’ici, mais vous avez le temps (#TimoTime?) De vous racheter totalement – et au moins trois d’entre nous pensent que vous le pouvez encore.