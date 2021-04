Commentaire BFW: Mainz 05 était très bon, mais le Bayern Munich a également perdu sa bataille contre la fatigue

Avant la défaite 2-1 du Bayern Munich contre Mayence 05 samedi, le match semblait être l’occasion idéale pour les Bavarois de conclure ce qui a été une saison de Bundesliga longue, ardue et épuisante avec un neuvième championnat consécutif.

Mainz 05 avait d’autres plans, cependant, car il est sorti de jeter les foiniers du coup de sifflet d’ouverture et n’a vraiment jamais cessé de pimenter le Bayern Munich avec un flux constant de coups dans le but de garder les leaders de la ligue déséquilibrés et inquiets.

Tout ce que Bo Svensson avait préparé pour Mayence 05 a fonctionné et le Bayern Munich s’est retrouvé – collectivement – à bout de souffle et les mains sur les hanches en attendant le coup de sifflet final.

Une performance digne d’un championnat, ce n’était pas le cas.

Cette défaite, cependant, a probablement moins à voir avec la tactique de Mayence 05 que la fatigue de la formation du Bayern Munich. La fatigue est un bâtard et c’est réel – même pour certains des meilleurs athlètes du monde.

Il était très évident pour tout le monde – y compris Thomas Müller – que le Bayern Munich était «parti» dès le départ. Malheureusement, dans le monde du sport, il n’y a pas beaucoup de place pour «ne pas se sentir bien» face à un adversaire.

Alors que Mainz 05 était géniale, la fatigue collective a été le véritable vainqueur du Bayern Munich. Avec une semaine de repos intégrée pour se reposer et se remettre en ordre, nul doute que les Bavarois sortiront encore plus forts de ce cocon de léthargie.