Commentaire BFW: Malgré les ajouts d’effectifs, l’Allemagne est toujours en proie à un effort incomplet, des problèmes d’entraînement

Le match nul 1-1 de l’Allemagne contre le Danemark a laissé les fans se sentir un peu comme les vieilles paroles de Talking Heads, “Same as it ever”.

Malgré le retour de Thomas Müller et Mats Hummels et une solide performance globale de sa ligne de fond (plus de détails dans un instant), l’Allemagne a quand même trouvé le moyen de prendre une avance de 1-0 et a été forcée de se contenter d’une impasse sans intérêt avant le Championnats d’Europe.

Alors… qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Nous allons jeter un coup d’oeil:

Même Thomas Müller et Mats Hummels n’ont pas pu propulser l’Allemagne vers une victoire sur le Danemark.Photo d’Andreas Schaad/. La formation 3-4-3 de Joachim Löw (vraiment un 3-4-1-2) a laissé l’attaque du mal à rassembler toute créativité et n’a pas généré beaucoup d’opportunités pour les attaquants d’attaquer réellement. En plus du manque de créativité sur le ballon, il y avait trop souvent un manque de mouvement dans le dernier tiers. Quand il y avait de bonnes sorties de balle, l’Allemagne avait du mal à se connecter. Cette formation a l’impression d’étouffer la vie de l’offense. Le duo d’ailiers de Lukas Klostermann et Robin Gosens n’était pas mauvais, mais semblait souvent excédentaire lorsque l’équipe contrôlait le jeu en attaque. Leur présence dans la pièce a créé trop de monde. Défensivement, le duo a souvent été pris trop loin en amont. Ce qui n’est pas clair, cependant, c’est si c’est ce que Löw voulait ou si ses accusations ont mal lu leurs instructions. Les trois derniers ont été formidables pendant la majeure partie du match, mais ont été victimes d’une passe parfaite de Christian Eriksen, qui a frappé Yussuf Poulsen pour le but égalisateur. C’était une connexion presque imparable pour la ligne de fond de l’Allemagne. Pourtant, Löw – faisant preuve d’un manque de tact – a toujours pointé du doigt Niklas Süle, tout en reconnaissant que Mats Hummels luttait contre une douleur à la rotule – ce qui soulève la question : pourquoi jouait-il toujours dans un match amical insensé contre le Danemark ? Autant Timo Werner et Kai Havertz sont devenus des punching-ball internationaux pour la critique et la pêche à la traîne, autant l’Allemagne pourrait en avoir besoin. La vitesse et la capacité à opérer de manière centralisée que possèdent les deux joueurs pourraient être bénéfiques si Löw s’en tient à une certaine itération de cette formation basée sur les trois derniers. Serge Gnabry et Leroy Sane ne semblaient pas à l’aise au sommet de la formation. Mis à part le moment de brio de Gnabry en première mi-temps en frappant la barre transversale, le duo du Bayern Munich était largement inefficace et avait souvent du mal à trouver de l’espace efficacement. Le meilleur joueur allemand – et seul buteur – contre le Danemark était Florian Neuhaus. Le même joueur qui est le milieu de terrain de cinquième choix sur le tableau des profondeurs. Il n’y a pratiquement aucun moyen pour Löw de trouver un moyen de maximiser la force de son équipe au milieu de terrain. À ce stade, il est presque négligent que Löw refuse au moins d’essayer de travailler avec un 4-2-3-1 – et, oui, pour obtenir son meilleur joueur XI sur le terrain dans cette formation, Joshua Kimmich pourrait devoir jouer Arrière droit. Si l’Allemagne veut avoir une chance sérieuse de gagner, cependant, tout le monde, y compris Kimmich, devra peut-être faire ce qui est le mieux pour l’équipe.

Qu’est-ce que tout cela signifie? Fondamentalement, Hansi Flick et ses nouvelles idées sur la meilleure façon d’utiliser les joueurs de cette liste ne peuvent pas arriver assez tôt au camp.