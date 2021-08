Commentaire BFW : Marcel Sabitzer au Bayern Munich ? Le fils natif de Graz rejoint le meilleur club du monde

La nation autrichienne a une population d’environ neuf millions d’âmes et une ligue et une culture de football professionnel dynamique qui lui sont propres. Il abrite également 157 fan clubs officiels du Bayern Munich, un pour 57 000 habitants. Chaque année, lorsque le train promotionnel du Bayern part en tournée pendant les vacances de Noël, un certain nombre des plus grands noms de l’équipe, dont la légende du club Karl Heinz Rumminegge, sont envoyés en visite dans les fan clubs autrichiens. Pourquoi? Parce que les gens qui dirigent le meilleur club du monde savent que l’Autriche est dans une très large mesure le pays du Bayern.

Marcel Sabitzer est originaire de la ville autrichienne de Graz, dans la province de Styrie. Graz est à un jet de pierre (environ trois kilomètres) de Thal, la ville natale du gouverneur Arnold Schwarzenegger. Ils partagent l’accent typique de Graz, même si, pour être honnête, celui de Sabitzer n’est pas aussi épais que celui d’Arnold. Sabitzer a gravi les échelons du système de football d’Osterreichish, culminant avec un temps trop bref mais mémorable au Rekordmeister autrichien, Rapid Vienna. La photo principale est un jeune Sabitzer en compétition pour le Rapid en Ligue Europa avant que son barbier ne soit apparemment kidnappé par les nains qui vivent sous l’Untersberg.

Il y a quelque chose de très spécial quand l’un des vôtres fait enfin le pas de géant pour rejoindre le grand club. C’est un événement qui rapproche de plus en plus la famille mondiale du Bayern, nous rappelant que nous sommes tous une partie importante du plus grand club de Bundesliga. Les Canadiens l’ont ressenti avec Owen Hargreaves et encore avec Alphonso Davies. Les fans indiens du Bayern ont célébré la première fois que Sapreet Singh a enfilé notre légendaire maillot rouge et est entré sur le terrain pour concourir pour notre équipe. Aujourd’hui, les Autrichiens et Graz ressentiront les mêmes sentiments.

Photo de Wodicka/ullstein bild via .

Graz est une ville d’environ 300 000 habitants entourée de magnifiques montagnes. Et il abrite également 5 clubs de fans officiels du Bayern Munich. Pour les fans du Bayern de Graz, la signature de Sabitzer est un rêve devenu réalité. L’un des leurs portera la bannière du Bayern vers l’avant.

J’inviterais donc mes collègues fans du Bayern à se joindre à moi pour lever un verre à Graz ce soir. Espérons que nous pourrons profiter de leur joie réfléchie pendant un certain temps. Et mon toast sera une félicitation aux fans clubs de Graz, par leur nom :

Panthères de Styrie

Estrella del Sur

Mia San Graz

FCB – Fanklub GRAZ

Weisswurstfraktion – Ober Graz

Prost mein Kameradan. Merci d’avoir envoyé votre fils natal se battre pour notre club. Nous promettons de prendre bien soin de lui et de le traiter avec respect. Je souhaite seulement pouvoir être avec vous lorsqu’il fait ses premiers pas sur le terrain dans notre maillot bien-aimé.