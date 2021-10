Commentaire BFW: Marcel Sabitzer du Bayern Munich progresse, mais a encore besoin de plus de temps

Le milieu de terrain du Bayern Munich Marcel Sabitzer est arrivé en Bavière avec une excellente réputation, un CV impressionnant et l’espoir qu’il allait combler un vide clé dans la liste.

À ce jour, Sabitzer semble avoir eu au moins un peu de mal à s’adapter à son nouvel environnement et à son nouveau rôle. Jusqu’à la récente maladie de Leon Goretzka, Sabitzer s’est retrouvé avec une réserve peu utilisée.

Avec plus d’opportunités de montrer son talent, Sabitzer a semblé… bien, mais toujours pas à l’aise à 100% sur le terrain. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de Sabitzer, les choses peuvent sembler normales, mais le milieu de terrain semble être un peu hésitant et s’en remet souvent à ses nouveaux coéquipiers.

Certes, il fallait s’y attendre alors que l’Autrichien est passé à ce qui pourrait être la meilleure équipe sur Terre. Pourtant, si le Bayern Munich veut atteindre son potentiel collectif, il aura besoin de Sabitzer pour accélérer sa phase de transition et ressembler le plus tôt possible à un rouage homogène de la machine bavaroise.

Une partie de ce déploiement parfois maladroit pour Sabitzer a été l’acceptation qu’il est passé de « cet homme » à « juste l’un des gars ». Peu importe ce qu’il dit, Sabitzer a sans aucun doute eu du mal à garder sa forme normalement excellente, tout en devenant joueur de banc au Bayern Munich. Ce n’est pas un mouvement que chaque joueur peut faire, surtout au début de sa carrière.

Sabitzer, cependant, devra trouver un moyen de lutter contre ce blocage mental.

Joshua Kimmich accumule le kilométrage, et les récentes nouvelles concernant son statut vaccinal pourraient le mettre plus à risque d’une maladie prolongée s’il – touchait du bois – contractait le virus.

Leon Goretzka, aussi bon soit-il, est sujet aux blessures musculaires et aux coups. Goretzka a raté 34 matchs pour le club depuis son transfert au Bayern Munich pour la saison 2018/2019.

Corentin Tolisso, bien que talentueux, est également sujet aux blessures, incohérent et a un pied sur la porte avec son contrat expirant en juin.

Marc Roca ? Michel Cuisine ? Comment dit-on en allemand… Keine Bayern-Qualität ?

Contre Hoffenheim, Sabitzer était un peu plus affirmé et impliqué que sa précédente apparition. L’Autrichien a joué 76 minutes, a réussi 68 touches, a réussi 85 % de ses passes, a réussi un tacle, a remporté trois des six duels au sol et a perdu le ballon 10 fois. Dans l’ensemble, c’était un effort solide.

Quoi qu’il en soit, le rôle de Sabitzer au sein de l’équipe deviendra de plus en plus important. Il ne fait aucun doute qu’il arrivera là où il doit être, mais le temps qu’il faudra pour y arriver – étant donné ce qui pourrait être un temps de jeu irrégulier – pourrait être un problème.